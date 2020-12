Sem folga no Ano Novo, meia do Paysandu afirma: 'É um privilégio estar aqui buscando acesso'

Enquanto muitas pessoas se preparam para passar a virada de ano de forma intensa, para os jogadores do Paysandu a história é diferente. Os atletas bicolores estão em um ritmo frenético de preparação para o jogo decisivo contra o Londrina, na próxima segunda-feira (4), às 20 horas, no estádio do Café, pela quarta rodada do quadrangular final da Série C.

Na segunda posição no grupo D, com seis pontos, o time bicolor pode aumentar ainda mais a chances de acesso se vencer o Tubarão nesta rodada. Por isso, a equipe bicolor treinou na manhã desta quinta-feira (31) e volta as atividades na manhã de sexta-feira (1º). Ou seja, não vai ter tempo para curtir a virada de ano do jeito que muitos estão acostumados.

Para o meia Juninho, isso era o esperado em um ano marcado pela pandemia novo coronavírus. Mas garante que vai comemorar de uma maneira mais tranquila o fato de estar bem de saúde.

“A gente tem que comemorar muito. Todos nós que estamos presentes aqui hoje, temos que comemorar muito porque essa doença não é brincadeira. Muita gente não teve essa oportunidade que estamos tendo de passar o Natal com vida, com saúde, e um réveillon, talvez não próximo dos nossos familiares, mas fazendo o que gostamos, que é jogar futebol. E estar perto pelo menos de um familiar, quem não perdeu ninguém, se sinta privilegiado porque muita gente não teve essa oportunidade. Temos que comemorar sim de estar vivo e vivendo momentos assim”, afirmou, acrescentando que ninguém do time está chateado, mas sim agradecidos por estarem na reta final da Série C e disputando o acesso.

“Foi um ano totalmente diferente de tudo que a gente tinha imaginado e viveu. Se não aconteceu com alguém muito próximo da gente, sempre conhecemos alguém que já perdeu alguém nessa pandemia. É muito triste. Me sinto privilegiado de estar aqui no Paysandu buscando o acesso, assim como os meus companheiros também. Conversamos que somos privilegiados de estar aqui neste momento. Muitos clubes já saíram da competição e muitos dos nossos companheiros ficaram desempregados no meio dessa pandemia. Por mais que tenha sido uma ano totalmente diferente, de percas e de sofrimento, é um privilégio estar aqui no Paysandu buscando o acesso”, afirmou.

A partida entre Londrina e Paysandu vai ter transmissão lance a lance em OLiberal.com.