Santos x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/04) pela Série B

Santos x Paysandu disputam hoje, sábado (20/04), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Paysandu ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A última vez que o Paysandu disputou a Série B ocorreu em 2018. Na última Série C, o time ficou em 7° lugar com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Na segunda etapa, foi vice-líder do Grupo B com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Santos jogou na última edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa, a equipe acumulou 11 vitórias, 10 empates, 17 derrotas, 39 gols marcados e 64 gols sofridos.

VEJA MAIS

Santos x Paysandu: prováveis escalações

Santos: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil, Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano; Pedrinho, Guilherme, Julio Furch.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Carlão, Bryan Borges; João Vieira, Val Soares, Robinho, Edinho, Jean Dias, Nicolas.

FICHA TÉCNICA

Santos x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 20 de abril de 2024, 16h30