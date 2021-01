Renovação difícil: titular do Paysandu entra em pauta em clubes da Série B; bicolor fará proposta

Embora na lista para renovar contrato com o Paysandu, o zagueiro Perema deve protagonizar uma negociação complicada para o clube bicolor.

A reportagem apurou que representantes de dois clubes da Série B vão sondar o atleta. Por meio de contatos com um ex-jogador do Paysandu, agentes do Avaí-SC e do Sampaio Correia-MA estão avaliando fazer uma proposta para o defensor, de 28 anos, natural de Santarém.

Em contato com a reportagem, Perema alegou que não foi procurado pelas equipes, sequer pelo Paysandu. Questionado se tinha interesse em uma possível sequência na Curuzu, Perema fez a seguinte consideração. "São 4 anos, depende muito de como seria a conversa", ressaltou Perema, cujo contrato termina em janeiro.

Aliás, recentemente, o Avaí tirou o atacante Vinícius Leite do Paysandu. Até então, o atacante era um dos principais jogadores do Papão. O Avaí não consolidou proposta para Perema e outros atletas pois ainda disputa o acesso na Série B. O Sampaio Correia-MA, por sua vez, inicia planejamento para 2021, tendo se mantido na Série B.

Total

No quesito quantidade de jogos, Perema foi participativo nas suas passagens pela Curuzu. De acordo com sites especializados, fez 133 jogos. Marcou cinco gols com a camisa do clube.

Foi titular quase que incontestável em 2020