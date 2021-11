Presidente do Paysandu anuncia prorrogação de contrato de Perema até o final da Copa Verde

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmou na tarde desta segunda-feira (22) que o zagueiro Perema prorrogou o contrato com o clube até o final da Copa Verde. Com a renovação, já chegam a quatro o número de atletas bicolores que tiveram o vínculo prorrogado.

De acordo com o presidente do Paysandu, Perema assinou um aditivo de contrato até o fim da competição regional. Além dele, Laércio, José Aldo e Elias Curzel fizeram o mesmo acordo.

Perema é o jogador mais longevo do atual elenco bicolor. Pelo Papão, Perema atuou em 173 partidas e marcou sete gols.

O próximo confornto do Paysandu pela Copa Verde será no dia 1ª de dezembro, uma quarta-feira, contra o vencedor da partida entre Remo e Manaus. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.