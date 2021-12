Presidente do Paysandu afasta rumores sobre vinda de Thiago Neves à Curuzu

Nos últimos dias, uma série de rumores, que circulavam pelas redes sociais, colocavam o meia campeão brasileiro e tricampeão da Copa do Brasil, Thiago Neves, no radar do Paysandu para a próxima temporada. No entanto, a equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente do Papão, Maurício Ettinger, que negou qualquer relação entre o clube e o atleta.

Os rumores surgiram em meio a formação do elenco bicolor para a próxima temporada. O Papão já foi ao mercado e trouxe sete jogadores para o próximo ano. Até o momento foram anunciados os zagueiros Heverton e Marcão, o lateral-direito Polegar, o volante Bileu, o meia-atacante Dioguinho e os atacante Robinho e Henan.

Apesar de estar fora do radar do Paysandu, o meia Thiago Neves está livre no mercado. Em setembro, o jogador acertou a rescisão com o antigo clube, o Sport-PE.

Antes de passar pelo clube pernambucano, Thiago jogou por Grêmio, Cruzeiro, Fluminense e Flamengo. O atleta também teve passagem pelo futebol árabe, onde jogou pelo Al Jazira e o Al Hilal, além de acumular algumas partidas pelo Hamburgo, da Alemanha.