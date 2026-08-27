Paysandu x Maringá: mais de 30 mil ingressos já foram vendidos Expectativa é de bater o recorde de 33 mil torcedores na final da Copa Norte 2026 Junior Cunha 27.08.26 15h33 Fiel Bicolor promete lotar o Estádio do Mangueirão. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) O confronto do próximo sábado (29) entre Paysandu e Maringá terá casa cheia. O clube divulgou um novo boletim da venda de ingressos para o duelo que será disputado às 17h no Estádio do Mangueirão e vai valer uma vaga no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo a parcial, mais de 30 mil ingressos já foram comercializados entre os torcedores do Paysandu. Assim, fazendo com que as entradas de arquibancadas, tanto do Lado A como Lado B do estádio, estejam quase todas vendidas. A expectativa da diretoria bicolor é quebrar o recorde de público do clube em 2026. Em maio, na final da Copa Norte contra o Nacional do Amazonas, mais de 33 mil torcedores foram ao Estádio do Mangueirão, fazendo daquele o maior público do Paysandu na temporada, em jogos fora o clássico Re-Pa. Os mais de 30 mil ingressos vendidos fazem parte da promoção "Me ajuda que eu te ajudo", lançada pelo clube com preços mais acessíveis, no valor de R$ 10 Com isso, estes torcedores terão até às 15h para adentrar ao Estádio do Mangueirão, com a "punição" de perder o ingresso após este horário, conforme regulamento da promoção. O clube informou ainda que restam poucas unidades de ingressos de arquibancada para o jogo. Porém, a partir de agora as entradas estão custando a partir de R$ 20 no Lado A e R$ 30 no Lado B. Já as entradas de cadeira estão custando a partir de R$ 40. As vendas acontecem pela internet e nas lojas do Lobo, espalhadas pelos shoppings de Belém e Região Metropolitana, além da sede social bicolor e Estádio Banpará Curuzu. Com 29 pontos, o Paysandu ocupa a 3ª posição na Série C e precisa de um simples empate para avançar de fase e seguir na busca do acesso à Série B do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 Futebol Paysandu mira classificação diante do Maringá com força da torcida e 'garra' em campo Terceiro colocado, com 29 pontos, Papão precisa apenas de um empate no Mangueirão para avançar; Thayllon destaca união do elenco e pede apoio até o fim 27.08.26 20h13 Futebol Paysandu e Inter de Milão 'resenham' na rede social: 'Marca o amistoso' Interação aconteceu após clube italiano publicar vídeo com áudio criado pela equipe de marketing bicolor 27.08.26 19h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 FUTEBOL Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C 28.08.26 11h26 futebol Inter Miami anuncia novo técnico argentino para comandar o astro Lionel Messi O novo comandante chega em meio a um momento conturbado da equipe que amarga cinco confrontos sem vitória 28.08.26 8h48 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15