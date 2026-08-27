Paysandu x Maringá: mais de 30 mil ingressos já foram vendidos

O confronto do próximo sábado (29) entre Paysandu e Maringá terá casa cheia. O clube divulgou um novo boletim da venda de ingressos para o duelo que será disputado às 17h no Estádio do Mangueirão e vai valer uma vaga no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

Segundo a parcial, mais de 30 mil ingressos já foram comercializados entre os torcedores do Paysandu. Assim, fazendo com que as entradas de arquibancadas, tanto do Lado A como Lado B do estádio, estejam quase todas vendidas.

A expectativa da diretoria bicolor é quebrar o recorde de público do clube em 2026. Em maio, na final da Copa Norte contra o Nacional do Amazonas, mais de 33 mil torcedores foram ao Estádio do Mangueirão, fazendo daquele o maior público do Paysandu na temporada, em jogos fora o clássico Re-Pa.

Os mais de 30 mil ingressos vendidos fazem parte da promoção "Me ajuda que eu te ajudo", lançada pelo clube com preços mais acessíveis, no valor de R$ 10 Com isso, estes torcedores terão até às 15h para adentrar ao Estádio do Mangueirão, com a "punição" de perder o ingresso após este horário, conforme regulamento da promoção.

O clube informou ainda que restam poucas unidades de ingressos de arquibancada para o jogo. Porém, a partir de agora as entradas estão custando a partir de R$ 20 no Lado A e R$ 30 no Lado B. Já as entradas de cadeira estão custando a partir de R$ 40.

As vendas acontecem pela internet e nas lojas do Lobo, espalhadas pelos shoppings de Belém e Região Metropolitana, além da sede social bicolor e Estádio Banpará Curuzu.

Com 29 pontos, o Paysandu ocupa a 3ª posição na Série C e precisa de um simples empate para avançar de fase e seguir na busca do acesso à Série B do Brasileirão.