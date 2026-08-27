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Caio Mello faz balanço da temporada com o Paysandu: 'Muito aprendizado'

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, volante bicolor detalhou o que a equipe planeja para o duelo com o Maringá

Junior Cunha
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Camisa 8 é um dos pilares da equipe bicolor em 2026. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

A temporada do Paysandu passa pelo forte conjunto montado pelo técnico Junior Rocha. E entre os pilares da equipe, está o setor de meio de campo, que vem funcionando como um verdadeiro termômetro do desempenho do time ao longo de 2026. 

Uma das caras que reforçam esta premissa é o volante Caio Mello. Aos 26 anos, ele chegou ao clube antes mesmo de estrear em janeiro. Ainda na metade de 2025, Caio chegou a assinar um pré-contrato com o Papão quando ainda defendia o Guarani. Porém, a queda à Série C fez a diretoria bicolor "refletir" sobre o acordo firmado entre o atleta e a antiga gestão de futebol.

Dúvidas sanadas, Caio Mello assumiu a titularidade e desde então não deixou mais o 11 inicial de Junior Rocha. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, o camisa 8 do Papão avaliou a temporada como positiva e com bons aprendizados para todos no clube.

"O balanço (da temporada) é bem positivo, visto que jogamos muitas competições durante esse período e conseguimos nos manter praticamente todas as rodadas no G8. Tivemos a fase de oscilação, mas que serviu de muito aprendizado", disse o volante que já conquistou três títulos e soma nove participações em gols em 28 jogos pelo Papão.

No sábado (29), às 17h, no Estádio do Mangueirão, o Paysandu vai encarar o Maringá, em jogo valendo a vaga no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Para os bicolores avançarem de fase, basta empatar a partida. E para Caio Mello, é hora de esquecer o que aconteceu ao longo da temporada e focar apenas em fazer o resultado contra a equipe paranaense.

"Sabemos da força do Maringá, um time que investe muito, mas estamos focados e com muita humildade para este confronto. Já estamos vendo a grande comoção da Fiel e temos que usar a força deles para fazer um grande jogo, buscando a vitória. Nosso foco agora é todo nesta última rodada para carimbar a classificação e ajeitar as coisas para o quadrangular", disse.

O duelo com o Maringá, que encerra a primeira fase da Série C, é tido como uma final para os dois clubes. Isso porque apenas dois pontos separam o Paysandu (3º colocado com 29 pontos) dos paranaenses (10º colocado com 27 pontos). 

Sendo assim, quem vencer avança de fase. Em caso de empate, os bicolores vão ao quadrangular e os paranaenses vão usar a calculadora. Já em uma situação com derrota do Papão, a conta pode ficar bem extensa. Por conta disso, Caio Mello não descarta a possibilidade de entrar em campo para jogar com regulamento.

"O foco é apenas na classificação e depois pensamos em que colocação iremos terminar", finalizou. 

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