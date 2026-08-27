Caio Mello faz balanço da temporada com o Paysandu: 'Muito aprendizado' Em entrevista exclusiva ao O Liberal, volante bicolor detalhou o que a equipe planeja para o duelo com o Maringá Junior Cunha 27.08.26 18h18 Camisa 8 é um dos pilares da equipe bicolor em 2026. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) A temporada do Paysandu passa pelo forte conjunto montado pelo técnico Junior Rocha. E entre os pilares da equipe, está o setor de meio de campo, que vem funcionando como um verdadeiro termômetro do desempenho do time ao longo de 2026. Uma das caras que reforçam esta premissa é o volante Caio Mello. Aos 26 anos, ele chegou ao clube antes mesmo de estrear em janeiro. Ainda na metade de 2025, Caio chegou a assinar um pré-contrato com o Papão quando ainda defendia o Guarani. Porém, a queda à Série C fez a diretoria bicolor "refletir" sobre o acordo firmado entre o atleta e a antiga gestão de futebol. Dúvidas sanadas, Caio Mello assumiu a titularidade e desde então não deixou mais o 11 inicial de Junior Rocha. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, o camisa 8 do Papão avaliou a temporada como positiva e com bons aprendizados para todos no clube. "O balanço (da temporada) é bem positivo, visto que jogamos muitas competições durante esse período e conseguimos nos manter praticamente todas as rodadas no G8. Tivemos a fase de oscilação, mas que serviu de muito aprendizado", disse o volante que já conquistou três títulos e soma nove participações em gols em 28 jogos pelo Papão. No sábado (29), às 17h, no Estádio do Mangueirão, o Paysandu vai encarar o Maringá, em jogo valendo a vaga no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Para os bicolores avançarem de fase, basta empatar a partida. E para Caio Mello, é hora de esquecer o que aconteceu ao longo da temporada e focar apenas em fazer o resultado contra a equipe paranaense. "Sabemos da força do Maringá, um time que investe muito, mas estamos focados e com muita humildade para este confronto. Já estamos vendo a grande comoção da Fiel e temos que usar a força deles para fazer um grande jogo, buscando a vitória. Nosso foco agora é todo nesta última rodada para carimbar a classificação e ajeitar as coisas para o quadrangular", disse. O duelo com o Maringá, que encerra a primeira fase da Série C, é tido como uma final para os dois clubes. Isso porque apenas dois pontos separam o Paysandu (3º colocado com 29 pontos) dos paranaenses (10º colocado com 27 pontos). Sendo assim, quem vencer avança de fase. Em caso de empate, os bicolores vão ao quadrangular e os paranaenses vão usar a calculadora. Já em uma situação com derrota do Papão, a conta pode ficar bem extensa. Por conta disso, Caio Mello não descarta a possibilidade de entrar em campo para jogar com regulamento. "O foco é apenas na classificação e depois pensamos em que colocação iremos terminar", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte paysandu caio mello COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 FUTEBOL É casa cheia! 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