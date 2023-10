Paysandu: renovação de contrato de Ari Barros deve ser decidida na segunda (23), afirma presidente

O Paysandu deve renovar o contrato com o executivo de futebol Ari Barros em breve. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (20), o presidente bicolor, Maurício Ettinger disse que está otimista na ampliação de vínculo com o profissional. Segundo o mandatário alviceleste, tudo deve ser resolvido até a segunda-feira (23).

"Estamos negociando com o Ari. Enviamos uma proposta e ele ficou de estudar o novo acordo durante esse final de semana. A resposta deve vir nessa segunda-feira (20), mas as negociações estão correndo bem", disse Ettinger.

A renovação de contrato de Ari Barros era tratada como prioridade pela diretoria do Paysandu. No entanto, o clube não avançou nas tratativas nos primeiros dias dessa semana e decidiu voltar as atenções a ampliação de contrato com o técnico Hélio dos Anjos. O novo acordo entre as partes, inclusive, foi firmado na última quinta-feira (19).

Assim que o Paysandu fechar a renovação com Ari, o clube vai começar a trabalhar efetivamente na montagem do elenco que vai disputar a próxima temporada. Em 2024, o Papão disputará a Série B do Brasileirão e terá uma injeção financeira de R$ 11 milhões, devido às cotas de transmissão da competição, e deve utilizar parte do dinheiro na construção de um elenco mais forte. A prioridade da atual direção é, já no ano que vem, brigar pelo acesso à Série A.