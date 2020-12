Paysandu renova com atacante até final de 2021

Conforme antecipado por OLiberal.com, o Paysandu renovou com o atacante Debu até dezembro do ano que vem. O jogador veio para o time bicolor para disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e se destacou, entrando no decorrer das duas últimas partidas do time na Série C.

“Feliz de estar fazendo a renovação para o ano que vem. E estou muito feliz por estar no Paysandu. Quero agradecer bastante a Deus e ao Carlos, que fez o convite para jogar pelo time de aspirantes. Isso foi muito bom tanto para mim como para os demais jogadores que fizeram parte do sub-23. Também agradeço demais ao Aylton (Costa, técnico do sub-23), a toda a comissão da base e também ao professor Brigatti, que confiou no meu trabalho, me deu duas oportunidades e se Deus quiser vai me dar muitas mais. E também agradeço à nossa diretoria”, afirmou o jogador em entrevista para o site oficial do clube.

Além de Debu, outros jogadores possuem contrato com o Paysandu por, no mínimo, até a metade de 2021. São eles: o goleiro Paulo Ricardo, os laterais Diego Matos e Bruno Collaço, o volante Yure, o meia Alan Calbergue, o meia Luiz Felipe, o meia Victor Diniz, o meia Júlio Cezar e os atacantes Marlon, Nicolas e Flávio.