Paysandu oficializa saída de volantes; um deles já foi anunciado por clube do Rio de Janeiro

Os volantes Nenê Bonilha e Arthur não fazem mais parte do quadro de funcionários do Paysandu. A dupla teve o contrato rescindido e deixam o clube após a confirmação do acesso à Série B de 2024. Ambos deixam o clube após ficarem na condição de reserva sob o comando do técnico Hélio dos Anjos na reta final da Série C do Brasileiro.

VEJA MAIS

As saídas de Arthur e Nenê Bonilha ocorreram de maneira amigável. Ambos deixa o clube após anteciparem a rescisão contratual em comum acordo com o clube alviceleste.

Arthur atuou 19 vezes com a camisa do Paysandu na temporada (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu.)

A dupla de dispensados nesta sexta-feira (3), Arthur foi o que mais entrou em campo. Anunciado pelo Paysandu no dia 13 de abril, o volante esteve em campo 19 vezes na temporada, todas elas pela Série C. Do total, 7 partidas começou como titular e em 12 saiu do banco de reservas. Em nenhuma marcou gol. Além do Bicola, Arthur já jogou por Tuna Luso e Remo no Pará.

Já Nenê Bonilha, contratado em maio, também só jogou a Série C pelo Papão. O jogador de 31 anos passou por problemas físicos durante o período em Belém e atuou em 11 jogos, sendo nove na condição de titular. O único gol marcado com o manto bicolor foi na 6ª rodada do Brasileiro, contra o São José-RS, na Curuzu. A partida terminou empatada em 1 a 1. Antes mesmo de ter a rescisão oficializada pelo clube paraense, Nenê Bonilha já havia sido anunciado como reforço da Portuguesa-RJ para o Campeonato Carioca de 2024.

Lista de dispensas pelo Paysandu

Além de Igor, desde o término bem-sucedido da campanha na Série C 2023 o Paysandu oficializou a rescisão de 12 jogadores. Confira a seguir:

Goleiro Thiago Coelho Zagueiro Rodolfo Filemon Zagueiro Wesley Santos Lateral-direito Anilson Lateral-esquerdo Kevyn Lateral-esquerdo Igor Fernandes Volante Alencar Volante Lucas Paranhos Volante Arthur Volante Nenê Bonilha Atacante Nicolas Careca Atacante Mirandinha