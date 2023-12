Paysandu negocia com meia brasileiro artilheiro na Colômbia, afirma jornalista

O vice-presidente do Paysandu disse em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal que o clube deve anunciar quatro reforços até o final deste ano. Um deles pode ser o meia Marcus Vinícius, que estava no Atlético Huila-COL. A informação é do jornalista Lucas Rossafa, que cobre equipes do interior de São Paulo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo a apuração, o Paysandu estaria negociando com o jogador, que construiu carreira em times fora do Brasil. A última equipe nacional que o jogador defendeu foi o Grêmio Prudente-SP, em 2018.

VEJA MAIS

Desde então, Marcus rodou pelo futebol árabe e o sul-americano. Após o Grêmio Prudente, o jogador atuou pelo o Busaiteen Club, do Bahrein, e os colombianos Santa Fé e Tigres.

Na última temporada, pelo Huila, Marcus Vinícius foi um dos artilheiros da equipe. Ele foi responsável por 13 dos 38 gols do clube colombiano no ano. Além disso, ele disputou 39 partidas pelo time.

Elenco bicolor

Atualmente, o Paysandu possui 29 jogadores confirmados no elenco. Ao todo, 16 jogadores foram contratados pelo clube alviceleste, que se somaram aqueles que tiveram contratos renovados ou são oriundos das categorias de base.

O Papão estreia diante do Santa Roda no Parazão 2024. A partida está marcada para o dia 20 de janeiro, às 19h, no Mangueirão, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.