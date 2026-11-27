Paysandu marca apresentação do elenco e acelera planejamento para 2027

Jogadores iniciam a preparação no dia 7 de dezembro, no CT Roger Aguilera; comissão técnica de Ignácio Neto desembarca antes para organizar os primeiros trabalhos e acompanhar a montagem do grupo

O calendário de 2027 já começou a ganhar forma nos bastidores do Paysandu. Enquanto a diretoria trabalha na formação do elenco e na definição dos profissionais que estarão à frente do futebol, o clube estabeleceu o dia 7 de dezembro como data para a apresentação dos jogadores, conforme informação dada pelo presidente do clube, Márcio Tuma.

A programação marca o início da pré-temporada bicolor, que terá como primeiro endereço o Centro de Treinamento Roger Aguilera, em Ananindeua.

A organização dos trabalhos, porém, começa antes da chegada dos atletas. A comissão técnica comandada por Ignácio Neto reúne em Belém antecipadamente para discutir o planejamento e preparar a estrutura das atividades. Além do treinador, a equipe reúne o auxiliar Márcio Fernandes Júnior, os preparadores físicos Fábio Jacobasso e Ernandes Holanda e o preparador de goleiros Marcos Paulo Gontijo.

A tendência é que a maior parte da preparação seja realizada nas instalações do próprio clube. A diretoria, no entanto, avalia a possibilidade de levar uma etapa dos treinamentos para o interior do Pará, alternativa que ainda está em estudo.

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Paralelamente à definição da programação, o Paysandu segue trabalhando na composição do grupo que disputará as competições da próxima temporada. Entre os jogadores que possuem vínculo com o clube para 2027 estão nomes de diferentes setores, embora a relação de contratos vigentes não represente necessariamente o elenco definitivo. A expectativa é de movimentações no mercado para completar a equipe.

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