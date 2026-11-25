Ignácio Neto é apresentado como técnico do Paysandu: 'Coragem para jogar'

"Não cai aqui de paraquedas". Assim Ignácio Neto foi apresentado, nesta quarta-feira (25), como treinador do Paysandu para 2027. Aos 40 anos, ele assume a missão de comandar o time principal após ter um 2025 e 2026 alternando entre os cargos de auxiliar técnico permanente do time principal e coordenador metodológico das divisões de base.

Nas primeiras palavras como técnico do Paysandu, Ignácio Neto destacou o que espera do elenco que está sendo montado para a próxima temporada, quando o clube terá cinco competições no calendário, entre elas a Supercopa Grão-Pará, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C, principal objetivo do ano.

"Estamos conversando (a diretoria e eu) todos os dias para formar o elenco. Tenho três crenças que sempre trabalhei (na carreira). A primeira é a paixão pela bola. Quem está vindo (ao Paysandu), tem que querer estar aqui. A segunda é disciplina tática. Em todas as fases de jogo, o jogador tem que ser coletivo para aparecer o individual. Todos os atletas que foram renovados (o contrato) ou vai subir da base, e ser contratado, tem que ter isso. A terceira é ter coragem. Todas as minhas equipes tem coragem para jogar. Buscamos a bola o tempo todo. A minha essência é isso. Vamos buscar jogadores assim para atingir os objetivos esportivos do clube", disse.

VEJA MAIS

De forma prática, Ignácio Neto contou que o elenco bicolor conta com 26 atletas neste momento. A ideia da comissão técnica e departamento de futebol é iniciar a pré-temporada, a partir do próximo mês de dezembro, com até 30 jogadores. Para isso, algumas negociações estão sendo concluídas para compor o plantel nesta primeira etapa do ciclo.

"Já temos 26 jogadores no elenco. Quem vai subir (da categoria de base ao profissional), está bem preparado. Conseguimos integrar totalmente o processo de base e profissional, tanto na parte física, tática e mental. Devemos começar (a pré-temporada) com 30 jogadores, em cima das negociações que estão sendo feitas. A maioria (dos jogadores) daqui eu conheço muito bem. Sei o que posso capacitar eles ainda mais. Mas agora o Ignácio Neto não é mais auxiliar da casa".

"Tenho que tomar decisões e isso pode chatear (alguns jogadores) Todos os jogadores vão ter tratamento igual", completou destacando o modo como pretende lidar com atos de indisciplina no elenco.

Uso da base

Cria do futsal de base, onde foi campeão mundial com o Colégio Santa Rosa em 2023, Ignácio Neto estava há mais de ano no Paysandu trabalhando com as demais categorias do clube.

Embora acumulasse o cargo de auxiliar técnico permanente com o de coordenador metodológico das divisões de base, o novo treinador do Paysandu teve papel importante em três conquistas recentes do clube: avanço do sub-15 e sub-20 em competições nacionais e venda de Pedro Henrique ao Flamengo. Resultados valorizados antes de iniciar o trabalho de 2027 que deve ter novamente a base como ponto central.