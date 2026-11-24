Drubscky mira acesso e promete Paysandu ofensivo em 2027

Executivo detalha planejamento do elenco durante apresentação oficial nesta terça-feira (24), destaca comissão técnica e afirma que o clube trabalha com responsabilidade financeira para buscar o retorno à Série B

O Paysandu já trabalha na montagem do elenco para 2027 com uma meta definida: voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Novo executivo de futebol do clube, Ricardo Drubscky afirma que o planejamento está em andamento e que a equipe será construída para competir e buscar vitórias. O dirigente também detalhou a formação da comissão técnica e reforçou que o Papão pretende manter os pés no chão nas movimentações do mercado.

“Se perguntarem para dez em cada dez torcedores, todos querem o acesso. Vamos estar muito focados nisso e não vamos deixar nenhum jogo escapar por negligência. É essa a natureza do futebol brasileiro e de clubes de massa, como o Paysandu”, afirmou.

Drubscky explicou que o trabalho começou há quase um mês, ainda de forma remota, com reuniões junto à diretoria. Entre as prioridades estão a definição do elenco e a estruturação do departamento de futebol. Segundo ele, o clube tem adotado um planejamento financeiro responsável, sem comprometer as contas na tentativa de acelerar a montagem do grupo.

“Estamos trabalhando sem loucuras e vejo que montamos um grupo muito interessante, com jogadores experientes, de meia-idade e jovens. O ritmo está bom e estamos deixando um espaço para aquelas oportunidades que vão surgir naturalmente”, disse.

O executivo confirmou que, além dos dois jogadores já anunciados, o Paysandu tem quatro atletas com pré-contrato. Os nomes ainda não foram divulgados porque os profissionais estão em processo de desligamento de seus atuais clubes. Drubscky também informou que quatro jogadores do elenco da última temporada já renovaram contrato.

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A proposta para a equipe passa por um futebol ofensivo e competitivo. O dirigente contou que teve uma reunião de mais de duas horas para discutir questões técnicas e alinhar as ideias de trabalho. “A gente prima por ideias competitivas, uma equipe ofensiva e um elenco com jogadores de perfil agressivo. Vamos ter tropeços, mas, no geral, é isso: um time competitivo, que queira vencer e saiba representar essa camisa”, declarou.

A comissão técnica terá Marcinho como auxiliar, Fábio, Hernandez e Vitor na preparação física, além de Pablo e Marcão no trabalho específico com os goleiros. O departamento também contará com profissionais de análise de desempenho e de mercado. “Estamos com nosso staff técnico muito bem montado. Nosso corpo científico está muito bom. Trouxemos o Neto para análise de desempenho, o Kauê e mais dois auxiliares de mercado, que conhecem o Brasil todo. Temos uma comissão técnica híbrida”, explicou.

Drubscky também falou sobre a postura que espera dos profissionais que defenderão o Paysandu. Para ele, eventuais dificuldades fazem parte do processo, mas o comprometimento com o projeto será indispensável. “Um deslize ou outro a gente vai saber contornar, mas não vamos passar a mão na cabeça de profissionais que não estejam no mesmo propósito”, afirmou.