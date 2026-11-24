O Paysandu segue forte no mercado para a montagem do elenco para a próxima temporada. O clube bicolor fechou a contratação do zagueiro Raphael Rodrigues, de 27 anos, que defendeu as cores do Guarani-SP nas duas últimas duas temporadas. A informação é do jornalista Lucas Rossafa.
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A diretoria do Paysandu busca defensores mais experientes e que conheçam o Campeonato Brasileiro da Série C do e, o nome de Raphael Rodrigues foi um dos que se encaixam dentro do que o Papão planeja para 2027. O defensor foi titular absoluto na campanha do Guarani neste ano, inclusive enfrentou o Paysandu em Belém, na vitória bicolor por 3 a 2, de virada, na Curuzu.
Raphael Rodrigues ainda possui vínculo com o Guarani, porém, já informou que não seguirá vestindo a camisa do Bugre na próxima temporada. O fim do seu contrato com o clube alviverde termina no final de dezembro e, após o fim do vínculo, pode seguir sua carreira no Papão da Curuzu.
Com 27 anos, o zagueiro Raphael Rodrigues possui passagens por vários clubes do Brasil, como Cuiabá-MT, Luverdense-MT, Barra-SC, Confiança-SE, Avaí-SE, Confiança-SE, Botafogo-SP e os dois últimos anos ele vestiu a camisa do Guarani, realizando 57 partidas, com cinco gols marcados.
No Paysandu, Raphael Rodrigues terá a companhia de Castro, que foi capitão do time em parte desta temporada, além de Iarley e Libononati, que subiram da base para o profissional nesta temporada.
Veja a lista de atletas que o Paysandu possui no elenco para 2027
Goleiros: Rafael Santos, Sandro; Marcão e Levi;
Laterais: Edílson e Matheus Capixaba;
Zagueiros: Raphael Rodrigues, Castro, Iarley e Libonati;
Meias: Brian, Henrico, Kukri, Marcinho* e Lucas Mila*;
Atacantes: Juninho*, Hinkel, Nico Schiappacasse e Thalyson.