Paysandu fecha com volante cria das categorias de base do Grêmio; saiba mais

Volante Lucas Mila, de 23 anos, estava disputando a Série C pelo Anápolis-GO

O Paysandu segue ativo no mercado atrás de jogadores para a montagem do elenco para a temporada 2027.O clube bicolor confirmou neste domingo (22) a chegada do volante Lucas Mila, de 23 anos, que estava no Anápolis-GO. O novo reforço terá vínculo com o Papão até o término da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Natural de Três Passos (RS), no Rio Grande do Sul (RS), Lucas Eduardo Muller construiu boa parte da formação nas categorias de base do Grêmio-RS. Pelo clube gaúcho, também teve oportunidades no futebol profissional e integrou o grupo campeão do Campeonato Gaúcho.

Antes de acertar com o Paysandu, o meio-campista passou pela Tombense-MG e defendeu o Anápolis-GO. Na equipe goiana, conquistou a Copa Centro-Oeste em 2026 e enfrentou o Paysandu duas vezes, nas finais da Copa Verde, vencida pelo clube paraense.

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O jogador chega a Belém com minutagem, já que foram 66 partidas disputadas nos últimos dois anos, conforme os números divulgados pelo clube.

Em entrevista ao site oficial do Paysandu, Mila demonstrou entusiasmo com o novo desafio e destacou a expectativa de defender a equipe paraense. O volante também utilizou uma mensagem direcionada à torcida alviceleste para marcar o início de sua trajetória no clube.

“Muito feliz por esse novo desafio e honrado em vestir essa camisa. Que seja uma grande temporada! Vamos juntos, Papão!”, disse.

Ficha do jogador

Nome completo: Lucas Eduardo Muller

Apelido: Lucas Mila

Data de nascimento: 28 de janeiro de 2003

Naturalidade: Três Passos (RS)

Idade: 23 anos

Altura: 1,76 m

Peso: 72 kg

Posição: Volante

Clubes: Grêmio-RS, São Luiz-RS, Tombense-MG e Anápolis-GO.