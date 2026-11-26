Paysandu projeta retorno à Curuzu para o final de janeiro

Clube iniciou o plantio do gramado e quer voltar ao estádio ainda no Parazão

A volta do Paysandu ao Estádio Banpará Curuzu pode acontecer ainda durante o Campeonato Paraense 2027. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Márcio Tuma, durante encontro com a imprensa, nesta quarta-feira (25), no auditório do Hotel-concentração bicolor, anexo ao estádio.

Segundo Márcio Tuma, a troca total do gramado da Curuzu vem avançando dia após dia. Neste momento, o plantio da grama já foi realizado, restando agora o crescimento.

De forma prática, o presidente do Paysandu garantiu que a abertura da temporada 2027 será longe da Curuzu, mas que o projeto é retornar ao estádio até o final de Janeiro.

Por tabela, na primeira fase do Campeonato Paraense, os jogos do Paysandu como mandante estão todos agendados para o Estádio do Mangueirão.

A estreia do Paysandu na temporada 2027 será no dia 10 de Janeiro. Às 17h, o clube encara o Capitão Poço, no Estádio do Mangueirão, pela abertura do Campeonato Paraense. A partida vale ainda a Supercopa Grão-Pará.

Etapas

O Estádio Banpará Curuzu está em reforma desde meados de outubro. Na ocasião, o clube aguardou o término do Campeonato Brasileiro da Série C para iniciar o processo de obras.

O ponto principal do trabalho é a troca total do gramado. Ao longo desta temporada, o clube sofreu com críticas dos adversários de Campeonato Brasileiro por conta das condições do gramado.