A volta do Paysandu ao Estádio Banpará Curuzu pode acontecer ainda durante o Campeonato Paraense 2027. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Márcio Tuma, durante encontro com a imprensa, nesta quarta-feira (25), no auditório do Hotel-concentração bicolor, anexo ao estádio.
Segundo Márcio Tuma, a troca total do gramado da Curuzu vem avançando dia após dia. Neste momento, o plantio da grama já foi realizado, restando agora o crescimento.
De forma prática, o presidente do Paysandu garantiu que a abertura da temporada 2027 será longe da Curuzu, mas que o projeto é retornar ao estádio até o final de Janeiro.
Por tabela, na primeira fase do Campeonato Paraense, os jogos do Paysandu como mandante estão todos agendados para o Estádio do Mangueirão.
A estreia do Paysandu na temporada 2027 será no dia 10 de Janeiro. Às 17h, o clube encara o Capitão Poço, no Estádio do Mangueirão, pela abertura do Campeonato Paraense. A partida vale ainda a Supercopa Grão-Pará.
Etapas
O Estádio Banpará Curuzu está em reforma desde meados de outubro. Na ocasião, o clube aguardou o término do Campeonato Brasileiro da Série C para iniciar o processo de obras.
O ponto principal do trabalho é a troca total do gramado. Ao longo desta temporada, o clube sofreu com críticas dos adversários de Campeonato Brasileiro por conta das condições do gramado.
Além de reparar isso, o Paysandu faz ajustes nos vestiários do mandante e visitante do estádio. Em paralelo, o Centro de Treinamentos Raul Aguilera, localizado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, está avançando com a construção do terceiro campo. Já o quarto campo, passa ainda pela fase de terraplanagem.