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Paysandu inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Confiança-SE; veja os velores

Papão terá uma partida importante em casa e conta com o apoio da Fiel

O Liberal

27 de julho de 2026 às 18:06

( Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu )

O Paysandu iniciou nesta segunda-feira (27) a venda de ingressos para o jogo contra o Confiança-SE, marcado para o dia 10 de agosto, uma segunda-feira, na Curuzu, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

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Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas Lobo espalhadas pelos shoppings de Belém, além das unidades do Estádio da Curuzu e da Sede Social. O torcedor que quiser prestigiar o Papão pagará R$ 50 pelo bilhete para o setor de arquibancada e R$ 100 para as cadeiras, com meia-entrada para os dois setores, nos valores de R$ 25 e R$ 50, respectivamente.

Os estudantes podem adquirir a meia-entrada realizando um cadastro no site ingressos.paysandu.com.br/meiaentrada . Os documentos são enviados ao clube e passarão por análise. Caso sejam aprovados, os estudantes poderão adquirir o bilhete diretamente no site oficial de vendas.

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Já os idosos e as pessoas com deficiência podem receber seus ingressos no dia do jogo, no Portão P13, três horas antes da partida. Os idosos precisam estar munidos de documento oficial com foto. Já as pessoas com deficiência deverão apresentar documento de identidade e laudo médico que comprove a condição de PCD.

Paysandu e Confiança duelam por objetivos distintos na Série C do Campeonato Brasileiro. O Paysandu luta pela classificação para o quadrangular final, tentando buscar o tão sonhado acesso à Série B. Já o Dragão é o lanterna da competição e briga desesperadamente contra o rebaixamento, tentando se livrar da temida Série D do Campeonato Brasileiro.