Paysandu goleia União Paraense na estreia pelo Parazão feminino de 2022

O Paysandu goelou o União Paraense por 4 a 0 na manhã deste sábado (01) e estreou com pé direito no Campeonato Paraense Feminino. O placar elástico foi construído todo na primeira etapa da partida. Na segunda metade do jogo, as jogadoras do Bicola apenas administraram o resultado.

Com o resultado, o Paysandu é o líder do Grupo B do torneio, na frente da Esmac, que também venceu na rodada. No entanto, o Papão leva vantagem sobre a equipe de Ananindeua pelo saldo de gols.

A próxima partida da equipe alviceleste no torneio será na próxima quinta-feira (7), diante do Terra Alta. O duelo está marcado para ocorrer às 15h30, no campo 3 do Centro da Juventude (CEJU).

Parazão Feminino

A edição deste ano do Parazão feminino terá 12 clubes participantes, divididos em três grupos. Destes, somente o grupo C não terá jogos na primeira fase, depois que o União Barbarense e Atlético Barbarense desistiram da disputa. Desta forma, Águia de Marabá e Itupiranga entram na competição apenas na segunda fase.