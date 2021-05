Paysandu faz ação para alertar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

"E se fosse seu filho?" com essa frase o Paysandu iniciou uma ação na rede social do clube para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Paysandu passou toda a terça-feira (18) contando histórias de meninos e meninas vítimas de abuso e como isso os prejudicou quando adultos. O time até mudou a foto de capa e de perfil do Twitter.

A intenção foi alertar e mostrar como denunciar caso alguma criança e adolescente esteja sofrendo os abusos. Além da data, o mês também é de enfrentamento a esse tipo de violência, chamado 'Maio Laranja'.

ATENÇÃO! TEMA SENSÍVEL! ⚠️ https://t.co/LNjQYdDsPM — E se fosse seu filho? (@Paysandu) May 18, 2021

“Usamos como dado, principalmente, um trabalho da juíza da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, doutora Mônica Maciel. Ele mostra que quase 90% dos casos de violência ocorrem no ambiente intrafamiliar. Quem pratica são pessoas que têm o dever de proteger as crianças. Além de outros trabalhos que foram avaliados para chegar ao que apresentamos hoje”, explicou a vice-presidente do Conselho Deliberativo (Condel) do Paysandu, Iêda Almeida, acrescentando sobre a responsabilidade social do clube.

"O Paysandu como um time de massa, também precisa se engajar em campanhas que possam conscientizar as pessoas Sobre diversos problemas sociais, problemas que são verdadeiras doenças, e que só a conscientização de todos acerca do verbo respeitar é capaz de mudar", comentou.

A ação vem de encontro com dados da Divisão de Atendimento ao Adolescentes (Data) de Belém (PA). No ano passado, só na capital, 641 ocorrências de crimes sexuais contra crianças e adolescentes foram registrados. Entre janeiro e abril deste ano, 209 dados foram computados.

O Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pode ser denunciado em qualquer delegacia ou pelo Dique Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

