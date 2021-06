Paysandu está escalado contra o Jacuipense; veja o que muda

O Paysandu já está escalado para o jogo contra o Jacuipense, pela terceira rodada da Série C do Brasileiro. A única mudança promovida pelo técnico Vinícius Eutrópio é no ataque: Ari Moura entra no lugar de Igor Goularte, que não foi relacionado e negocia saída do clube.

Os bicolores entram em campo logo mais, a partir das 19h, no Pituaçu. A partida será acompanhada lance a lance por OLiberal.com.