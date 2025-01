Paysandu e Tuna Luso se enfrentam em novo clássico, desta vez pelo Campeonato Paaraense

Em menos de 30 dias, Paysandu e Tuna Luso farão dois encontros aguardados pelos torcedores paraenses. Após a decisão da Supercopa Grão-Pará, os dois times têm um desafio importante, agora pela terceira rodada do Campeonato Paraense. O duelo acontece nesta terça-feira (28), a partir das 20 horas, na Curuzu.

Embora estejam em início de temporada, os dois times sabem bem o que esperar do confronto. No último dia 12, o Papão venceu a Águia na final da Supercopa e levou o primeiro troféu do ano no futebol paraense. Hoje, no entanto, a situação é outra. A Lusa deu a volta por cima, venceu na estreia do Parazão e arrancou um precioso ponto fora de casa na rodada seguinte. Agora, a missão, apesar de ser indigesta, não está definida. Afinal de contas, o jogo só acaba quando termina.

Mas não será nada simples arrancar três pontos na Curuzu. Na primeira rodada, o Capitão Poço "pagou o pato" e perdeu por 4 a 1. O resultado reflete um time ofensivo, mas ainda em formação, que tem no ataque uma trinca poderosa, pronto para testar qualquer defesa "desavisada". A tendência no time de Márcio Fernandes é a manutenção de um ataque formado por Borasi, Rossi e Nicolas.

Do outro lado, o técnico Ignácio Neto também pode surgir com o mesmo ataque do empate contra o Independente, formado por Jayme, Luquinha e Edgo. Após duas rodadas de Parazão, a Tuna Luso segue no quinto lugar, com quatro pontos, atrás de Independente, Castanhal, Paysandu e Remo, que lidera o Parazão com vantagem no saldo de gols sobre o maior rival.

O histórico recente de encontro entre os velhos conhecidos pode até refletir algum favoritismo ao Papão, que trará o adversário para dentro dos seus domínios, certamente na presença de um grande público, mas na prática, como todo bom e velho clássico, nada se define antes dos 90 minutos de bola rolando.

Ficha Técnica

Data: 28/01/2025

Hora: 20h

Local: Curuzu

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Leory Rodrigues Pereira

Quarto Árbitro: Joel Costa Góes Neto

VAR: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Luan Freitas, Kevyn; Leandro Vilela, Matheus Vargas, Giovanni; Rossi, Borasi e Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes

Tuna Luso: Lucão; Wander, Dedé, Marlon, Wesley; Renan, Kauê, Gabriel; Luquinha, Jayme e Edgo.

Técnico: Ignácio Neto