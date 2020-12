Paysandu divulga nova parcial de ingressos vendidos para o Re-Pa

O Paysandu segue trabalhando dentro de campo e também fora dele para o clássico Re-Pa do próximo sábado (5), às 17h, no Mangueirão, pela 18ª rodada da Série C. A equipe bicolor está classificada para o quadrangular, mas fora dele tenta honrar pagamentos com funcionários, comissão técnica e jogadores, para isso iniciou a venda de ingressos virtuais e o Bicola já passou de 2 mil bilhetes comercializados.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Paysandu divulgou uma parcial de vendas de ingressos para o clássico Re-Pa. Até o momento foram comercializados 2.351 bilhetes virtuais, que é vendido no valor de R$10; O torcedor pode adquirir e ajudar o Papão através do site.

╭━━━━━╮

● ══

█████

2.351

INGRESSOS

VENDIDOS!

█████

○

╰━━━━━╯



Compre o seu ingresso virtual! 🔵⚪️

Disponível em https://t.co/ZfcZbybGTO, nas Lojas Lobo ou nas centrais do Sócio. — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 3, 2020

Remo x Paysandu jogam neste sábado (5), no Colosso do Bengui, às 17h, pela última rodada da primeira fase da Série C. A partida terá transmissão lance a lance com fotos, vídeos, pré e pós-jogo a partir das 16h30 no OLiberal.com.