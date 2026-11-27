Paysandu contrata Eduardo Biazus e reforça defesa para 2027

Zagueiro é o quinto da posição a chegar ao clube na montagem do elenco; bicolores iniciam a preparação no dia 7 de janeiro, no CT

O Paysandu segue ativo no mercado da bola e anunciou mais um reforço para a temporada de 2027. Na tarde desta sexta-feira (27), o clube oficializou a contratação do zagueiro Eduardo Biazus, de 25 anos, que estava na Portuguesa-SP. O defensor assinou contrato até o fim da próxima temporada e chega para fortalecer um setor que já conta com outros quatro jogadores.

Formado nas categorias de base do Paraná-PR, Eduardo disputou 47 partidas nos últimos dois anos. O atleta também acumula passagens por São Joseense-PR, Foz do Iguaçu-PR, Grêmio Prudente-SP, Patriotas-PR, São Bernardo-SP e CSA-AL. Natural de Curitiba, o zagueiro tem 1,86 m de altura e 83 kg.

“Estou muito feliz com a oportunidade de representar esse grande clube. Tenho certeza de que conquistaremos nossos objetivos”, afirmou o defensor, que vive a expectativa de defender o Paysandu pela primeira vez.

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Eduardo é o quinto zagueiro convocado para a próxima temporada. Antes dele, o Paysandu já havia garantido Raphael Rodrigues, Castro, Iarley e Libonati. A diretoria bicolor trabalha na montagem do elenco e já conta com uma base de jogadores para 2027, enquanto mantém negociações com atletas que defenderam o clube em 2026.

A apresentação do elenco está marcada para o dia 7 de janeiro, no Centro de Treinamento Roger Aguilera, em Ananindeua. A comissão técnica de Ignácio Neto chega começa o trabalho antes, para organizar o planejamento e preparar o início das atividades.

Elenco bicolor para 2027