Executivo do Paysandu fala sobre contratação de atleta mais rodado: 'Se couber no orçamento'

Após falhar no objetivo de subir na Série C, o Paysandu se prepara para ir novamente em busca do acesso à Segundona. A caminho do primeiro mês de trabalho no clube, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues comentou sobre o mercado. Inclusive, condicionou a chegada de atletas mais conhecidos.

"[Jogadores] mais conhecidos e rodados é muito relativo. Temos uma obrigação, principalmente com o orçamento do clube. Se esse nome 'mais rodado' couber no orçamento, sim [pode tentar a contratação]. senão, não", comentou.

Elenco enxuto

Um detalhe interessante que Ítalo contou é que não pretende que o elenco bicolor seja bastante numeroso: "Vamos estar sempre atentos ao mercado, buscando trazer sempre o melhor para o Paysandu. Eu não gosto de elenco muito inchado, até porque o calendário da gente é, comparado ao do futebol brasileiro, confortável. Vamos trabalhar entre 28 e 32 atletas", revelou.

Número

Na última temporada, o Paysandu optou pela continuidade, inclusive chegando ao quadrangular de acesso da Série C com boa parte do elenco que bateu na trave em 2019. Já para 2021, Ítalo não descarta contratar enquanto as inscrições da Terceirona estiverem abertas.

"O número ideal [de contratações] a gente não tem. Eu sempre coloco da seguinte forma: a gente só fecha as portas ou só deixa de estar atento ao mercado quando não podemos mais inscrever. Isso só vai acontecer lá no final da Série C, quando encerrarem as inscrições", concluiu.

Até o momento, o Paysandu contratou cinco jogadores: o goleiro Victor Souza, o lateral-direito Junior, o zagueiro Denilson e os atacantes Igor Goularte e Ari Moura.