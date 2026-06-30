Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu confirma cirurgia de Matheus Vargas após nova lesão no joelho

Previsão é de que o atleta receba alta nesta quarta-feira e inicie imediatamente o processo de reabilitação.

Caio Maia
fonte

Matheus Vargas passa por nova cirurgia no joelho. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O meia Matheus Vargas foi submetido, na manhã desta terça-feira (30), a uma cirurgia para revisão da reconstrução do neoligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado no Hospital Porto Dias e, segundo informou o Paysandu, ocorreu dentro da normalidade.

A operação foi conduzida pelo médico do clube, Edilson Andrade, com acompanhamento do fisioterapeuta bicolor Mário Carvalho. A previsão é de que o atleta receba alta hospitalar nesta quarta-feira e inicie imediatamente o processo de reabilitação junto ao departamento de saúde do clube.

A intervenção ocorre após a confirmação de uma nova grave lesão sofrida pelo jogador. Matheus Vargas rompeu o neoligamento cruzado anterior durante a partida contra o Figueirense, disputada no último domingo (31), no estádio Orlando Scarpelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Paysandu, exames físicos e de imagem identificaram a lesão após o atleta sofrer uma pancada na lateral do joelho em uma disputa de bola na intermediária do campo.

O clube estima um período de recuperação de aproximadamente nove meses. Desde a confirmação da lesão, o jogador passou a receber acompanhamento do elenco, da comissão técnica e iniciou o protocolo pré-operatório antes da intervenção cirúrgica.

O novo problema físico acontece em um momento especialmente delicado para o atleta. Em julho de 2025, Matheus Vargas já havia sofrido ruptura do ligamento cruzado anterior do mesmo joelho, também durante uma partida da Série B, diante do Amazonas.

Na ocasião, o meio-campista passou por cirurgia e permaneceu cerca de dez meses afastado dos gramados. O retorno aconteceu recentemente, na decisão da Copa Norte contra o Nacional, no Mangueirão.

Na temporada de 2025, Matheus Vargas disputou 35 partidas pelo Paysandu e participou das conquistas da Supercopa Grão-Pará e da Copa Norte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

paysandu

matheus vargas
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Paysandu confirma cirurgia de Matheus Vargas após nova lesão no joelho

Previsão é de que o atleta receba alta nesta quarta-feira e inicie imediatamente o processo de reabilitação.

30.06.26 15h16

FUTEBOL

Após proposta de fora do país, zagueiro rescinde contrato e deixa o Paysandu

Zagueiro Quintana não faz mais parte do elenco do Paysandu para a sequência da Série C

30.06.26 12h07

futebol

Paysandu tenta encerrar jejum de quase seis anos contra o Ypiranga-RS na Série C

Papão não vence a equipe gaúcha desde 2020 e busca recuperação após derrota para o Santa Cruz para seguir entre os primeiros colocados da Terceirona

30.06.26 11h47

Futebol

Juninho cobra reação do Paysandu após derrota e mira recuperação na Série C

Artilheiro da Série C, Juninho falou da importância em se manter na parte de cima da tabela e foca na classificação à próxima fase

29.06.26 20h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Após proposta de fora do país, zagueiro rescinde contrato e deixa o Paysandu

Zagueiro Quintana não faz mais parte do elenco do Paysandu para a sequência da Série C

30.06.26 12h07

Futebol

CBF antecipa janela da Série A e Remo pode inscrever novos jogadores antes da 19ª rodada

De acordo com a CBF, a medida foi adotada para manter o equilíbrio do campeonato.

30.06.26 12h04

futebol

Paysandu tenta encerrar jejum de quase seis anos contra o Ypiranga-RS na Série C

Papão não vence a equipe gaúcha desde 2020 e busca recuperação após derrota para o Santa Cruz para seguir entre os primeiros colocados da Terceirona

30.06.26 11h47

Futebol

Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais

O Remo não terá mais o atacante João Pedro na sequência da temporada. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do grupo

30.06.26 14h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda