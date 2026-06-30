Paysandu confirma cirurgia de Matheus Vargas após nova lesão no joelho

O meia Matheus Vargas foi submetido, na manhã desta terça-feira (30), a uma cirurgia para revisão da reconstrução do neoligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado no Hospital Porto Dias e, segundo informou o Paysandu, ocorreu dentro da normalidade.

A operação foi conduzida pelo médico do clube, Edilson Andrade, com acompanhamento do fisioterapeuta bicolor Mário Carvalho. A previsão é de que o atleta receba alta hospitalar nesta quarta-feira e inicie imediatamente o processo de reabilitação junto ao departamento de saúde do clube.

A intervenção ocorre após a confirmação de uma nova grave lesão sofrida pelo jogador. Matheus Vargas rompeu o neoligamento cruzado anterior durante a partida contra o Figueirense, disputada no último domingo (31), no estádio Orlando Scarpelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Paysandu, exames físicos e de imagem identificaram a lesão após o atleta sofrer uma pancada na lateral do joelho em uma disputa de bola na intermediária do campo.

O clube estima um período de recuperação de aproximadamente nove meses. Desde a confirmação da lesão, o jogador passou a receber acompanhamento do elenco, da comissão técnica e iniciou o protocolo pré-operatório antes da intervenção cirúrgica.

O novo problema físico acontece em um momento especialmente delicado para o atleta. Em julho de 2025, Matheus Vargas já havia sofrido ruptura do ligamento cruzado anterior do mesmo joelho, também durante uma partida da Série B, diante do Amazonas.

Na ocasião, o meio-campista passou por cirurgia e permaneceu cerca de dez meses afastado dos gramados. O retorno aconteceu recentemente, na decisão da Copa Norte contra o Nacional, no Mangueirão.

Na temporada de 2025, Matheus Vargas disputou 35 partidas pelo Paysandu e participou das conquistas da Supercopa Grão-Pará e da Copa Norte.