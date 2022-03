Paysandu anuncia empresa farmacêutica como nova patrocinadora

O Paysandu anunciou no site oficial do clube um novo patrocinador: é a Hebron, empresa brasileira do setor farmacêutico. Nessa parceria, a companhia terá a marca do suplemento vitamínico-mineral Energiclin nas costas, acima do número, da camisa de jogo da equipe masculina do Papão.

Além da exposição no uniforme bicolor, também haverá publicidade nos backdrops de entrevistas e nas placas ao redor do gramado do Estádio da Curuzu. Tudo isso passa a valer já a partir do próximo duelo do Paysandu, válido pelo Campeonato Paraense contra o Tapajós, pelas quartas de finais do Parazão, em data e horário ainda a serem definidos.

Hebron

Com produtos presentes em todo o território nacional e em alguns países, a Hebron aponta que possui em sua linha produtos inovadores. Visita mensalmente mais de 60 mil profissionais de saúde, em sua maioria médicos, Ginecologistas e Obstetras, Pediatras, Clínicos Médicos, Gastroenterologistas, Neurologistas, Fisioterapia, Urologistas, Psiquiatras, Geriatras e Dermatologistas, além de Enfermeiros Obstetras, Fisioterapeutas e Nutricionistas. Seu catálogo abrange mais de 50 medicamentos, cosméticos e suplementos alimentares.

“É com imensa alegria e satisfação que anunciamos para o nosso torcedor a chegada da Hebron, que é uma grande referência nacional e internacional no ramo farmacêutico. Ter mais uma grande marca na nossa camisa, sem dúvida, agrega valor ao Paysandu, que mais uma vez expande seus negócios e amplia o leque de parceiros do clube”, disse o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger sobre o acordo.