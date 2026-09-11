Paysandu admite dificuldades para fechar elenco e mantém negociação por Nico Marcelo Sant’Ana aponta atacante e volante como posições que ficaram sem reforços e explica situação do uruguaio O Liberal 11.09.26 16h50 Marcelo Sant’Ana falou com a imprensa sobre o momento do Paysandu. (Matheus Vieira / Paysandu) O Paysandu chegou à reta decisiva da Série C sem conseguir preencher duas posições consideradas carentes no elenco. O executivo de futebol Marcelo Sant’Ana afirmou que o clube tentou contratar um atacante e um volante de maior porte físico durante a temporada, mas não teve sucesso nas negociações. A busca por um novo jogador para o ataque, porém, ainda pode terminar com a chegada de Nico Schiappacasse. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O atacante uruguaio, que marcou sete gols pelo Amazonas na atual edição da Série C, é um dos nomes pretendidos pelo Papão. O acordo entre as partes já estaria encaminhado, mas a contratação depende da situação judicial do jogador com o clube amazonense. Schiappacasse entrou na Justiça alegando atraso de cinco meses de salários e busca a rescisão indireta do vínculo. O contrato com o Amazonas tem duração prevista até outubro. Caso consiga a liberação, o jogador poderá ser registrado pelo Paysandu mesmo após o fechamento da janela de transferências, dentro das exceções previstas na legislação esportiva. “A janela fecha dia 11, mas, segundo a Lei Geral do Esporte, podemos trazer atletas fora da janela de competições com algumas especificidades, como atraso salarial que gera uma rescisão indireta do vínculo de trabalho”, explicou Marcelo Sant’Ana. O dirigente ressaltou, no entanto, que o desfecho não depende diretamente do Paysandu. Caso a rescisão seja confirmada, Nico ainda poderá ser inscrito na Série C até 25 de setembro, data-limite para registros de atletas antes da quarta rodada do quadrangular. VEJA MAIS Série C: Contra o Paysandu, Ferroviária distribui e realiza troca de ingressos por alimentos Papão encara a Ferroviária neste domingo, em Araraquara, em partida que pode ser decisiva na caminhada pelo acesso à Série B Com pré-contrato com o Paysandu, Nico tem pedido negado pela justiça e segue no Amazonas Jogador teve seu pedido negado pela juíza Mariana Maltez Dantas Ribeiro e ele segue como jogador do Amazonas Carrerette vê duelo com a Ferroviária como uma das cinco finais do Paysandu Zagueiro pede correção dos erros após derrota para o Brusque e destaca importância de pontuar fora de casa A situação é diferente da busca por outros reforços. Segundo Sant’Ana, o clube avaliou mais de oito atacantes ao longo do processo, mas não encontrou um nome que atendesse aos critérios definidos pelo departamento de futebol e pela comissão técnica. “Nós avaliamos mais de oito atacantes para tentar trazer essa peça. Ao longo da temporada, se não conseguimos sucesso com um atacante, dentro do departamento de futebol e comissão técnica nós falhamos nessa contratação. Queríamos ter trazido um atacante a mais”, admitiu. Outra necessidade identificada foi a contratação de um primeiro volante com maior estatura e força física. A posição também não foi preenchida na janela. “Foram as duas lacunas que tentamos trabalhar, e é muito difícil serem solucionadas faltando cinco rodadas”, afirmou o executivo. Agora, o Paysandu concentra as atenções na segunda rodada do quadrangular do acesso. Depois da derrota para o Brusque na estreia, o time enfrenta a Ferroviária neste domingo (13), às 16h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O Papão precisa pontuar fora de casa para continuar na briga pelo acesso à Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 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