Carrerette vê duelo com a Ferroviária como uma das cinco finais do Paysandu Zagueiro pede correção dos erros após derrota para o Brusque e destaca importância de pontuar fora de casa O Liberal 10.09.26 19h27 Carrerette confia na recuperação bicolor no quadrangular da Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu) A derrota por 2 a 1 para o Brusque deixou o Paysandu na quarta colocação do Grupo C, sem pontos. Agora, o Papão precisa reagir diante da Ferroviária, neste domingo (13), às 16h, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O adversário é o segundo colocado, com um ponto. Para o zagueiro Pedro Carrerette, o momento é de analisar os erros cometidos e buscar uma resposta imediata. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O defensor reconheceu a frustração pelo último confronto, mas afirmou que o elenco não pode perder a identidade diante da pressão. “A gente sabe que foram dois resultados frustrantes para nós. A gente sabe da responsabilidade que é defender o Paysandu.” Carrerette também destacou o período de preparação antes do confronto com a Ferroviária. Segundo ele, o elenco tem trabalhado para entender os problemas apresentados nas últimas partidas e evitar que eles voltem a acontecer. Na primeira fase, vale lembrar, o Paysandu perdeu para a Ferroviária por 4 a 0. Carrerette esteve em campo naquela partida. “Aquele jogo não pode ser para esquecer. A gente tem que ver o que realmente aconteceu de errado durante o jogo.” Para o zagueiro, a principal diferença agora é o peso das partidas. O quadrangular é disputado em seis rodadas, com três jogos em casa e três fora. Depois da derrota para o Brusque, restam cinco compromissos para o Papão tentar alcançar as primeiras posições e brigar pelo acesso. “A gente não tem para onde voltar. Está no quadrangular final da Série C. São tiros curtos. Todo jogo é muito importante.” VEJA MAIS União de artilheiros pode 'salvar' o Paysandu na Série C; veja os números Juninho comentou a chance de iniciar jogo ao lado de Ítalo; Dupla soma quase metade dos gols do time em 2026 CBF mantém horário e confirma mudança de jogo do Paysandu na Série C Informação da troca de estádio havia sido antecipada por O Liberal nesta terça-feira (8) Kukri comanda classificação do Paysandu na Copa do Brasil sub-20; Tuna também avança Na próxima fase, a Águia do Souza vai encarar o União do Tocantins e o Papão ainda aguarda a definição do adversário Mudança no sistema Após a derrota para o Brusque, o técnico Júnior Rocha indicou a possibilidade de voltar a utilizar três zagueiros. A alternativa seria uma tentativa de dar maior equilíbrio à equipe, principalmente para evitar que os espaços deixados durante os ataques sejam aproveitados pelos adversários. “A gente tem treinado estratégias, porque tudo é muito bem estudado, todos os movimentos.” Com nenhum ponto conquistado na estreia, o Paysandu precisa pontuar em Araraquara para não se afastar dos primeiros colocados. Para Carrerette, a equipe ainda tem tempo para reagir, mas não pode desperdiçar as oportunidades nas cinco rodadas restantes. “O quadrangular não te permite ter esses erros, porque a gente viu que custa muito caro.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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