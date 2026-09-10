Carrerette vê duelo com a Ferroviária como uma das cinco finais do Paysandu

A derrota por 2 a 1 para o Brusque deixou o Paysandu na quarta colocação do Grupo C, sem pontos. Agora, o Papão precisa reagir diante da Ferroviária, neste domingo (13), às 16h, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O adversário é o segundo colocado, com um ponto. Para o zagueiro Pedro Carrerette, o momento é de analisar os erros cometidos e buscar uma resposta imediata.

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O defensor reconheceu a frustração pelo último confronto, mas afirmou que o elenco não pode perder a identidade diante da pressão. “A gente sabe que foram dois resultados frustrantes para nós. A gente sabe da responsabilidade que é defender o Paysandu.”

Carrerette também destacou o período de preparação antes do confronto com a Ferroviária. Segundo ele, o elenco tem trabalhado para entender os problemas apresentados nas últimas partidas e evitar que eles voltem a acontecer. Na primeira fase, vale lembrar, o Paysandu perdeu para a Ferroviária por 4 a 0. Carrerette esteve em campo naquela partida.

“Aquele jogo não pode ser para esquecer. A gente tem que ver o que realmente aconteceu de errado durante o jogo.”

Para o zagueiro, a principal diferença agora é o peso das partidas. O quadrangular é disputado em seis rodadas, com três jogos em casa e três fora. Depois da derrota para o Brusque, restam cinco compromissos para o Papão tentar alcançar as primeiras posições e brigar pelo acesso.

“A gente não tem para onde voltar. Está no quadrangular final da Série C. São tiros curtos. Todo jogo é muito importante.”

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Mudança no sistema

Após a derrota para o Brusque, o técnico Júnior Rocha indicou a possibilidade de voltar a utilizar três zagueiros. A alternativa seria uma tentativa de dar maior equilíbrio à equipe, principalmente para evitar que os espaços deixados durante os ataques sejam aproveitados pelos adversários.

“A gente tem treinado estratégias, porque tudo é muito bem estudado, todos os movimentos.”

Com nenhum ponto conquistado na estreia, o Paysandu precisa pontuar em Araraquara para não se afastar dos primeiros colocados. Para Carrerette, a equipe ainda tem tempo para reagir, mas não pode desperdiçar as oportunidades nas cinco rodadas restantes. “O quadrangular não te permite ter esses erros, porque a gente viu que custa muito caro.”