Nova temporada: 'Abre o Jogo' entrevista candidatos à presidência da dupla Re-Pa

O programa Abre o Jogo iniciará uma nova temporada a partir desta quarta-feira (18), de forma especial, sendo que receberá os candidatos à presidência de Remo e Paysandu para uma roda de conversas com os jornalistas de esportes do portal OLiberal.com. O primeiro convidado será o candidato à presidência do Paysandu pela Chapa Raíz, Luiz Omar Pinheiro. O 'Abre o Jogo' vai ao ar nesta quarta-feira a partir das 18h no YouTube, Facebook e no portal OLiberal.com.