Novo lateral-direito do Paysandu elogia ídolo Pikachu: 'Um dos melhores no futebol brasileiro'

Contratado pelo Paysandu para esta temporada, o lateral-direito Polegar é o reforço que mais gera desconfiança no torcedor. Sem os status de Henan, Ricardinho e Marcelo Toscano, o defensor chega para compor o elenco e declarou se inspirar em um ídolo bicolor para superar as dúvidas:

"É uma responsabilidade grande. Só pelo Paysandu ser um clube gigante. O Pikachu, me espelho no futebol dele, para mim é um dos melhores no futebol brasileiro. Sei dessa responsabilidade, mas estou aqui de cara para enfrentar e conseguir os nosso objetivos", afirmou Polegar.

Nos últimos dias, várias equipes do Parazão realizaram amistosos de pré-temporada, menos o Paysandu. Questionado se isso deixava a equipe desvantagem, Polegar discordou:

"Acredito que não, porque a nossa pré-temporada tem sido muito forte. Os trabalhos do professor Jayme [Ferreira] - preparador físico - tem sido muito intenso. Acredito que neste começo de pré-temporada, tem sido muito útil para a gente. Sabemos que o Parazão é difícil, onde a maioria dos jogos têm muita chuva, então o mais é preciso agora é ficar com uma forma física boa", concluiu.