Na estreia de Mazola, Paysandu sofre empate nos acréscimos e segue na lanterna

O Paysandu estava com a vitória na mão até os 46 do segundo tempo, umas uma penalidade máxima tirou a vitória e decretou o empate com a Inter de Limeira em 2 a 2. A partida disputada neste domingo (20), pela 3ª rodada do quadrangular levou o Papão ao primeiro ponto, na lanterna do grupo C.

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O Paysandu começou melhor e abriu o placar aos cinco minutos, quando Pablo Alcântara recebeu de Marcinho, avançou pela esquerda e arriscou de fora da área. O chute contou com uma falha do goleiro da Inter de Limeira e terminou no fundo da rede.

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A equipe paulista tentou responder e chegou a pedir pênalti aos oito, após Vitor Leque cair na área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Dois minutos depois, Jean Drosny apareceu para salvar o Papão em chute forte e cruzado de Romarinho.

Com a vantagem, o Papão assumiu o controle das ações, sem sofrer maiores perigos até os 30 minutos. A volta do esquema com dois zagueiros ajudou o time a crescer pelos lados, dando maior mobilidade à criação. Jean Drosny, titular na partida, também não foi muito exigido.

Paysandu x Inter de Limeira Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal

Em uma das poucas chegadas da Inter no primeiro tempo, por volta dos 30 minutos, Getúlio fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou na área. Drosny afastou de soco, e Romarinho finalizou para fora no rebote. No fim, Leque cruzou pela esquerda e, após a zaga afastar, Bianconi, na cara do gol, chutou por cima.

Leque ainda mandou uma bola no travessão de Jean Drosny, que se esticou todo para evitar o empate. A pressão acabou em gol nos acréscimos, quando Heitor Roca avançou pela esquerda e cruzou rasteiro na pequena área. A bola desviou em Pedro Henrique e parou nos pés de Getúlio, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

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2º Tempo

A etapa final começou com a Inter pressionando. Drosny evitou a virada após grande chute de Roca, gerando o primeiro escanteio dos 45 minutos finais. A pressão, no entanto, esbarrou na reação bicolor.

Aos 10 minutos, Ítalo fez boa jogada pela intermediária, avançou sobre a marcação e soltou um belo chute no canto de Emerson Júnior, colocando o Papão novamente na vantagem: 2 a 1.

A primeira mudança bicolor só veio aos 20. Lucas Cardoso entrou no lugar de Kleiton Pego, enquanto Radsley assumiu o posto de Pablo Alcântara. Nessa transição, a Inter teve alguns momentos de perigo, incluindo uma chance aos 33, quando a bola foi levantada na área e Drosny saiu errado, obrigando a defesa a afastar.

Pouco tempo depois, Mazola trocou a dupla de ataque. Lançou Juninho e o estreante Nico Schiappacasse, disposto a confirmar a vitória ou, pelo menos, segurar o placar, que já colocava o time de volta à briga do acesso.

Nos minutos finais do jogo, entretanto, o improvável mudou o clima na Curuzu. A arbitragem assinou pênalti para a Inter, após cruzamento na área resvalar no braço de Renan Castro. Bianconi cobrou e deixou tudo igual, jogando um balde d'água na estreia de Mazona Jr.

O empate em 2 a 2 deu o primeiro ponto ao Paysandu, que segue na lanterna do grupo. A inter, por sua vez, chegou aos três pontos, na terceira posição. Os dois times jogam de novo no próximo sábado (26), no estádio Major Levy Sobrinho.

Ficha Técnica

Data: domingo, 20 de setembro de 2026

Horário: 18h30

Local: Curuzu, em Belém (PA)

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Diego dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Cartões Amarelos: Pedro Henrique, Kleiton Pego, Pedro Carrerette (Paysandu) Yan Silva, Heitor Roca (Inter de Limeira)



Paysandu: Jean Drosny; Edpulson, Lucas Rodrigues, Pedro Carrerette e Renan Castro; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho (Nico); Pablo Alcântara (Radsley), Kleiton Pego (Lucas Cardoso) e Ítalo (Juninho).

Técnico: Mazola Júnior

Inter de Limeira: Emerson Júnior; Yan Silva (Gabriel Dias), Lucas Santos, Robdon e Heitor Roca; Fabrício Dias (Gabriel Santiago), Lucas Buchecha e Romarinho (Claudinho); Vitor Leque (Richard), Getúlio e Miguel Bianconi.

Técnico: Matheus Costa.