Na estreia de Mazola, Paysandu sofre empate nos acréscimos e segue na lanterna O Papão venceu o jogo na maior parte dos 90 minutos, mas um erro na defesa custou caro e manteve o time sem vitória no quadrangular final da Série C O Liberal 20.09.26 20h35 Não foi dessa vez que o Paysandu venceu no quadrangular da Série C. (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu estava com a vitória na mão até os 46 do segundo tempo, umas uma penalidade máxima tirou a vitória e decretou o empate com a Inter de Limeira em 2 a 2. A partida disputada neste domingo (20), pela 3ª rodada do quadrangular levou o Papão ao primeiro ponto, na lanterna do grupo C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Paysandu começou melhor e abriu o placar aos cinco minutos, quando Pablo Alcântara recebeu de Marcinho, avançou pela esquerda e arriscou de fora da área. O chute contou com uma falha do goleiro da Inter de Limeira e terminou no fundo da rede. VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DA PARTIDA A equipe paulista tentou responder e chegou a pedir pênalti aos oito, após Vitor Leque cair na área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Dois minutos depois, Jean Drosny apareceu para salvar o Papão em chute forte e cruzado de Romarinho. Com a vantagem, o Papão assumiu o controle das ações, sem sofrer maiores perigos até os 30 minutos. A volta do esquema com dois zagueiros ajudou o time a crescer pelos lados, dando maior mobilidade à criação. Jean Drosny, titular na partida, também não foi muito exigido. Paysandu x Inter de Limeira Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Em uma das poucas chegadas da Inter no primeiro tempo, por volta dos 30 minutos, Getúlio fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou na área. Drosny afastou de soco, e Romarinho finalizou para fora no rebote. No fim, Leque cruzou pela esquerda e, após a zaga afastar, Bianconi, na cara do gol, chutou por cima. Leque ainda mandou uma bola no travessão de Jean Drosny, que se esticou todo para evitar o empate. A pressão acabou em gol nos acréscimos, quando Heitor Roca avançou pela esquerda e cruzou rasteiro na pequena área. A bola desviou em Pedro Henrique e parou nos pés de Getúlio, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. VEJA MAIS Tuma explica escolha por Mazola e fala em ‘sinais’ no Paysandu: ‘Era minha primeira opção’ Na avaliação do dirigente, a identificação do treinador com o clube e as boas lembranças da passagem de 2014 pesaram na escolha. VÍDEO: Falha no reconhecimento facial causa filas e aglomeração na entrada da Curuzu Problema provocou demora na entrada do público, que precisou aguardar a normalização do sistema para acessar as arquibanca. Marchinha do Paysandu toca em loja de Buenos Aires e surpreende influenciadora; veja o vídeo! Vídeo gravado no bairro La Boca relembra vitória histórica sobre o Boca Juniors na Libertadores de 2003 2º Tempo A etapa final começou com a Inter pressionando. Drosny evitou a virada após grande chute de Roca, gerando o primeiro escanteio dos 45 minutos finais. A pressão, no entanto, esbarrou na reação bicolor. Aos 10 minutos, Ítalo fez boa jogada pela intermediária, avançou sobre a marcação e soltou um belo chute no canto de Emerson Júnior, colocando o Papão novamente na vantagem: 2 a 1. A primeira mudança bicolor só veio aos 20. Lucas Cardoso entrou no lugar de Kleiton Pego, enquanto Radsley assumiu o posto de Pablo Alcântara. Nessa transição, a Inter teve alguns momentos de perigo, incluindo uma chance aos 33, quando a bola foi levantada na área e Drosny saiu errado, obrigando a defesa a afastar. Pouco tempo depois, Mazola trocou a dupla de ataque. Lançou Juninho e o estreante Nico Schiappacasse, disposto a confirmar a vitória ou, pelo menos, segurar o placar, que já colocava o time de volta à briga do acesso. Nos minutos finais do jogo, entretanto, o improvável mudou o clima na Curuzu. A arbitragem assinou pênalti para a Inter, após cruzamento na área resvalar no braço de Renan Castro. Bianconi cobrou e deixou tudo igual, jogando um balde d'água na estreia de Mazona Jr. O empate em 2 a 2 deu o primeiro ponto ao Paysandu, que segue na lanterna do grupo. A inter, por sua vez, chegou aos três pontos, na terceira posição. Os dois times jogam de novo no próximo sábado (26), no estádio Major Levy Sobrinho. Ficha Técnica Data: domingo, 20 de setembro de 2026 Horário: 18h30 Local: Curuzu, em Belém (PA) Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS) Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Diego dos Santos Ruberdo (MS) Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA) Cartões Amarelos: Pedro Henrique, Kleiton Pego, Pedro Carrerette (Paysandu) Yan Silva, Heitor Roca (Inter de Limeira) Paysandu: Jean Drosny; Edpulson, Lucas Rodrigues, Pedro Carrerette e Renan Castro; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho (Nico); Pablo Alcântara (Radsley), Kleiton Pego (Lucas Cardoso) e Ítalo (Juninho). Técnico: Mazola Júnior Inter de Limeira: Emerson Júnior; Yan Silva (Gabriel Dias), Lucas Santos, Robdon e Heitor Roca; Fabrício Dias (Gabriel Santiago), Lucas Buchecha e Romarinho (Claudinho); Vitor Leque (Richard), Getúlio e Miguel Bianconi. Técnico: Matheus Costa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 paysandu x inter de limeira jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu aciona CBF após possível pênalti não marcado contra a Inter de Limeira Jurídico bicolor cobrou explicações sobre a não ida do árbitro Denis Serafim, de Alagoas, ao VAR 23.09.26 17h54 Futebol Paysandu: Jean Drosny trata lesão e é dúvida para próximo duelo pela Série C Goleiro Jean Drosny trata uma luxação no ombro esquerdo adiquirida durante o empate por 2 a 2 com a própria Inter de Limeira, no último domingo (20) 23.09.26 15h02 Futebol Jean Drosny pede confiança e vê jogo em Limeira como 'final' para o Paysandu Goleiro, que voltou a ser titular na reta decisiva da Série C, afirma que elenco segue motivado pelo acesso e admite necessidade de corrigir erros 22.09.26 19h02 Futebol 'Chance de Gol' aponta Paysandu pressionado na reta final da Série C Com um ponto em três jogos, o bicolor paraense precisa reagir nas últimas rodadas para manter vivo o sonho do acesso 21.09.26 19h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Palmeiras fará exames em Bruno Fuchs e pode ter cinco desfalques por lesão 31.07.25 8h33 Futebol Tchamba faz história pelo Remo em Camarões x Comores Zagueiro azulino é o primeiro jogador do clube convocado para uma seleção principal e desfalca o Leão durante a Data Fifa 23.09.26 19h19 FUTEBOL Remo nunca marcou gol contra o Grêmio na história; veja histórico dos confrontos Leão Azul nunca venceu nem marcou um gol sequer contra o Tricolor 23.09.26 10h07 Futebol Vice-artilheiro da temporada, Alef Manga rescinde contrato com o Remo Rescisão foi confirmada pelo jornalista Paulo Fernando Bad Boy após contato com membros da diretoria azulina. 21.09.26 12h34