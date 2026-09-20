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Com novo treinador, Paysandu busca reação imediata contra a Inter de Limeira na Curuzu

Papão precisa pontuar no duelo que começa às 18h30 para continuar na disputa pelo acesso à Série B de 2027.

Caio Maia
fonte

Técnico do Paysandu, Mazola Júnior (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu volta à Curuzu neste domingo (20), às 18h30, para enfrentar a Inter de Limeira pela terceira rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de duas derrotas nas primeiras partidas da fase decisiva, o Papão estreia o técnico Mazola Júnior diante da Fiel e precisa pontuar para continuar na disputa pelo acesso à Série B de 2027.

O duelo também marca o retorno bicolor ao estádio, onde a equipe não atua desde a vitória por 2 a 1 sobre o Confiança, na primeira fase. Em 2026, o Paysandu tem 62% de aproveitamento em nove partidas na Curuzu, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Situação na tabela

O Paysandu ocupa a quarta e última colocação do Grupo C, ainda sem pontuar. O time perdeu por 2 a 1 para o Brusque, no Mangueirão, na estreia, e por 1 a 0 para a Ferroviária, em Araraquara, na segunda rodada.

A Inter de Limeira aparece na terceira posição, com dois pontos. A equipe paulista empatou seus dois compromissos até aqui: 3 a 3 com a Ferroviária e 2 a 2 com o Brusque. Na liderança estão Brusque e Ferroviária, ambos com quatro pontos.

Como vêm as equipes

O Paysandu chega ao jogo em meio a uma mudança no comando técnico. Júnior Rocha deixou o cargo após a derrota para a Ferroviária, e Mazola Júnior foi contratado para comandar o time nas quatro partidas restantes do quadrangular. O treinador retorna ao clube 12 anos depois de conduzir o Papão ao acesso à Série B de 2014.

Na apresentação, Mazola afirmou que a principal missão neste momento é recuperar a confiança dos jogadores e da torcida. Ele também destacou a importância de voltar a jogar na Curuzu e espera encontrar o estádio lotado no primeiro compromisso à frente da equipe.

Uma das novidades no elenco é o volante Kukri, de 19 anos, integrado por Mazola ao grupo profissional. O jogador estava no sub-20 e pode ser relacionado para a partida. Ele atua como segundo volante e chega como uma alternativa para o meio-campo.

Do outro lado, a Inter de Limeira chega invicta no quadrangular e terá força máxima. O técnico Matheus Costa não ganhou novos desfalques e deve manter a base que começou o empate por 2 a 2 com o Brusque. O atacante Miguel Bianconi marcou na última rodada e chegou a 16 gols pela Inter em Campeonatos Brasileiros, igualando Machado como maior goleador do clube na competição.

A equipe paulista, porém, ainda busca a primeira vitória na fase decisiva. Além do empate com o Brusque, havia ficado no 3 a 3 com a Ferroviária na estreia. Saulo, que se recupera de lesão, e Luiz Guilherme continuam fora.

O confronto também coloca frente a frente duas equipes que já se enfrentaram na primeira fase. Em junho, na Curuzu, a Inter de Limeira venceu por 2 a 1, mesmo após ficar com um jogador a menos. Foi a única vitória do time paulista sobre o Papão no histórico de 2026 até aqui.

Ficha técnica

Paysandu x Inter de Limeira
Série C do Campeonato Brasileiro
3ª rodada do quadrangular de acesso

Data: domingo, 20 de setembro de 2026
Horário: 18h30
Local: Curuzu, em Belém (PA)

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)
Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Diego dos Santos Ruberdo (MS)
Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Lucas Cardoso, Pedro Carrerete e Renan Castro; Caio Mello, Pedro Henrique e Marcinho; Kleiton Pego, Técnico: Mazola Júnior
Inter de Limeira: Técnico: Matheus Costa

Inter de Limeira: Emerson Júnior; Yan Silva, Lucas Santos, Robson e Heitor Roca; Lucas Buchecha, Romarinho e Fabrício Dias; Vitor Leque, Miguel Bianconi e Getúlio. Técnico: Matheus Costa. 

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