Diretor de Futebol pede mais entrega ao elenco do Paysandu: 'Hora de chamar a responsabilidade' Alberto Maia ficou na bronca com o empate e cobrou mais empenho do time na reta final da Série C O Liberal 20.09.26 21h50 O dirigente garantiu confiança no elenco, mas cobrou maior entrega nas partidas do Papão. (Cristino Martins / O Liberal) O empate com a Inter de Limeira, que manteve o Paysandu na lanterna do Grupo C do quadrangular final da Série C, provocou uma cobrança interna no clube. Após o resultado, o diretor de futebol Alberto Maia afirmou que chegou o momento de o elenco assumir a responsabilidade na busca pelo acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Está na hora de eles realmente assumirem a responsabilidade, darem a resposta em campo e conseguirem o acesso, porque a diretoria trabalhou muito este ano para dar condições aos atletas de desenvolverem um bom futebol em campo”, afirmou. Alberto Maia ressaltou que a diretoria cumpriu sua parte durante a temporada, portanto, seria justo maior entrega do grupo. “Volto a dizer: a gente confia no trabalho. Demos todas as condições. Este ano você não ouviu de ninguém que estava com pagamento de salário atrasado, premiação atrasada. Cumprimos religiosamente a nossa parte”, declarou. Embora não tenha dito explicitamente, Maia mostrou certo desgosto com o resultado, ainda que, em sua história, o Paysandu tenha alcançado inúmeras glórias mesmo em situações muito adversas, como o título da Copa dos Campeões e o acesso à Série B em 2014. “O Paysandu sempre viveu de milagres. Me diz um título do Paysandu que foi fácil", provocou. VEJA MAIS Na estreia de Mazola, Paysandu sofre empate nos acréscimos e segue na lanterna O Papão venceu o jogo na maior parte dos 90 minutos, mas um erro na defesa custou caro e manteve o time sem vitória no quadrangular final da Série C Tuma explica escolha por Mazola e fala em ‘sinais’ no Paysandu: ‘Era minha primeira opção’ Na avaliação do dirigente, a identificação do treinador com o clube e as boas lembranças da passagem de 2014 pesaram na escolha. Próxima rival do Paysandu, Inter de Limeira será SAF com Ronaldo, Roberto Carlos e príncipe saudita Haja grana! Conselheiros validaram venda de 80% das ações; investimento pode chegar a R$ 454 milhões ao longo de uma década Segundo Maia, o elenco precisa recuperar a postura apresentada no início da temporada, quando o clube passou pelo maior rival, conquistando Parazão, Copa Verde e a Copa Norte. “Acredito que esse grupo que está com a gente desde o início, a grande maioria, fará um exame de consciência bem mais forte e entenderá a necessidade de se entregar mais, como aconteceu no começo do ano”, afirmou. No próximo sábado (26), o Paysandu volta a enfrentar a Inter de Limeira, agora na casa do adversário, no interior paulista, precisando vencer para sair da lanterna do grupo C do quadrangular de acesso. “Infelizmente, a diretoria não entra em campo. Agora está na hora de eles chamarem a responsabilidade e mostrarem em campo. Sei que eles estão muito chateados com esse resultado. Vamos acreditar até o último minuto”, finalizou. 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