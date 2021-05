Melhor jogador da última Liberta, destaque do Santos 'cobra' camisa de artilheiro do Paysandu

Com a goleada por 4 a 1, o Paysandu ficou com o título paraense, contra a Tuna Luso. Na live dos festejos no Instagram oficial do clube, um pedido inusitado chamou a atenção. O atacante Marinho, do Santos, que foi eleito o melhor jogador da última Copa Libertadores da América, não só acompanhou a comemoração, como pediu ao lateral Bruno Collaço a camisa do artilheiro Nicolas:

O atacante Marinho pediu a camisa de Nicolas na live do Paysandu (Reprodução / Instagram)