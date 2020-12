Meia do Paysandu fala sobre apoio virtual da torcida: 'Temos mais confiança para trabalhar'

O Paysandu recebe o Ypiranga-RS neste domingo (13), às 18h, no estádio do Mangueirão, em Belém. Este será o primeiro jogo do quadrangular de acesso para a Série B e o Papão será o mandante. Isso pode favorecer a equipe, já que não precisará viajar, segundo o meia Juninho.

“Já conhecemos o estádio, todos os caminhos. É usar essas vantagens a nosso favor, fazer valer essas vantagens porque a gente não viaja e por conhecer o local. Isso vai nos dar mais força”, afirmou.

Após a arrancada nas últimas oito rodadas da primeira fase classificatória da Série C, Juninho acredita que o apoio que os torcedores deram antes das saídas para os jogos e comprando os ingressos virtuais, tenha ajudado a dar mais confiança aos atletas bicolores.

“Temos mais confiança para trabalhar. Sabemos do valor da nossa equipe, do nosso time, conseguimos mostrar para o nosso torcedor que somos capazes. Acho muito importante que os torcedores estejam do nosso lado, estão juntos, sempre estiveram, mesmo no momento difícil sempre nos apoiaram da melhor forma. Então, acredito que essa confiança para trabalhar durante a semana e a gente se preparar da melhor formar para os jogos do quadrangular”, finalizou.

Paysandu e Ypiranga-RS terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.