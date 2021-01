Meia do Paysandu alega que foi preterido em 2020, mas revela desejo: 'Me firmar'

Aos 22 anos, ainda sob o estigma da não afirmação na equipe principal, o meia Alan Calbergue se defendeu de uma suposta avaliação de falta de regularidade, diante da temporada 2020.

Calbergue disse que se sentiu preterido em alguns momentos da temporada 2020-2021 no estádio da Curuzu. "Ao meu ver, sim (preterido). Vinha numa crescente boa, mas não tive a sequência desejada que achei que poderia ter tido", ponderou.

Na Série C, o atleta atuou em apenas três oportunidade. Os números foram discretos, sem gols, sequer assistências - diferentes das temporadas 2018 e 2019. Alan, inclusive, poderia ter sido um substituto para Anderson Uchôa, peça essencial no time bicolor e que, lesionado, não atuou na reta final do Brasileirão. "Espero mais regularidade. Quero me firmar, de fato, na equipe principal", disse. "Posso ajudar a equipe tanto de volante quanto de meia".

Como já tem certa experiência, a tendência é que Calbergue seja uma espécie de liderança e referência para a disputa da Copa Verde, que inicia na próxima quinta-feira (28), contra o Galvez, no estádio do Mangueirão, em partida única. "Protagonismo é uma questão de responsabilidade. Futebol tem altos e baixos. Eu vou continuar trabalhando com vontade", afirmou.

Sobre o adversário, o meia pregou respeito. "Não é totalmente uma equipe desconhecida. Venceu a partida contra o São Raimundo. Tem méritos".