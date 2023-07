Mário Sérgio quer superar gols na temporada: ‘Quando aparecer oportunidade vou balançar as redes’

Depois da vitória sobre o principal rival, os jogadores do Paysandu tiveram um dia de folga merecido e foram reapresentados nesta quarta-feira (19), na Curuzu. Entre eles o atacante Mario Sérgio, autor do gol da vitória no Re-Pa, por 1 a 0. Em entrevista coletiva, o jogador, que agora é o nono maior artilheiro do Brasil, com 19 gols na temporada, declarou que quer superar sua média de gols do ano passado.

“Minha meta e meu principal objetivo é ajudar o Paysandu. Os gols vão sair naturalmente, sempre que eu puder estar marcando vai ser de suma importância para mim e para o clube. E quando aparecer oportunidade vou balançar as redes. Ano passado foram 24 gols, e o objetivo esse ano é ultrapassar isso aí. Tá faltando pouco”, afirmou o atacante.

Segundo o jogador, os sete dias de preparação que o time teve para a partida foram de extrema importância para que o técnico Hélio dos Anjos pudesse colocar em prática o trabalho, que teve grande foco na força física da equipe.

“Teve tempo para o Hélio [dos Anjos] aplicar a metodologia, o trabalho dele, aprimorar e trabalhar em cima disso, do rival. Na semana trabalhamos muito força, parte física também, porque estávamos precisando naquele momento, e isso é de suma importância porque o jogo pede isso, até por ter sido um clássico, um jogo mais pegado, exigia bastante a nossa força e foi o que o professor trabalhou durante a semana e acabou ajudando nosso time dentro de campo”, explicou.

E o time já está com foco total no próximo desafio, contra o CSA-AL. O jogador afirma que os treinos e a preparação estão integralmente voltados para tentar "bater" o adversário alagoano e tentar alcançar o G-8.

“Acredito que essa semana não vai ser diferente. Já estamos focados no CSA e espero chegar no domingo e fazer um grande jogo na nossa casa. Sabemos a dificuldade que vamos enfrentar pela qualidade do elenco deles, mas, aqui não é diferente. Temos jogadores que podem corresponder à altura ali e fazer um grande jogo. Espero que [a torcida] possa comparecer para nos apoiar, assim como foi no clássico. Creio que vai vir um público bastante agradável que vai jogar com a gente o tempo todo”, afirmou o atacante.

O Paysandu enfrenta o CSA-AL no próximo domingo (23), na Curuzu, em Belém, às 19h, pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida vai ter transmissão do Lance a Lance pelo OLiberal.com.