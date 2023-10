Mário Sérgio foi o artilheiro e um dos destaques na campanha de acesso do Paysandu

Mário Sérgio, o “Super Mário”, termina a temporada como o artilheiro bicolor, com 22 gols. A contratação do atacante foi a principal feita no início do ano e atendeu as expectativas pelo retrospecto do jogador em 2022. Ele chegou ao clube depois de ter marcado 24 gols em 35 jogos pelo Fluminense-PI e Mirassol-SP. Era a peça que faltava para o elenco do ano passado e em 2023 foi um dos personagens do acesso bicolor para a Série B.

Desde a saída de Nicolas, no meio de 2021, o clube contratou jogadores experientes como Pipico, Henan, Marcelo Toscano, Rafael Grampola e Dalberto; nomes rodados da competição a exemplo de Tcharlles e Thiago Santos; até apostas como foi o caso de Danrlei e Patrick Carvalho. Nenhum deles conseguiu repor a importância que Nicolas tinha com os 37 gols marcados entre 2019 e 2021.

Mário Sérgio chegou ao clube depois de uma campanha decepcionante do Paysandu no quadrangular da Série C de 2022, com apenas 1 vitória nos 6 jogos disputados. Os destaques da equipe acabaram não ficando para 2023: Marlon, José Aldo, Danrlei, Robinho e Patrick Brey. Então Super Mario foi a principal referência do clube na primeira parte da temporada, na disputa do Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil. Ele marcou 13 gols nos seus primeiros 19 jogos, 48% dos 27 gols marcados pelo Paysandu antes da estreia do clube na Série C.

A chegada de Hélio dos Anjos ao Paysandu tirou um pouco do peso de Mário Sérgio ser o principal ponto de desequilíbrio a favor do time na competição. A entrada de Nicolas Careca no time titular também dividiu a responsabilidade no ataque, para disputas aéreas e definição de jogadas.

A média de gols marcados do Super Mario caiu com a chegada do treinador, com apenas 3 gols em 11 jogos disputados. Porém, ele apareceu dando pontos para o Paysandu em jogos chaves da campanha, como o gol da vitória no clássico RePa da primeira fase, o golaço de empate contra o América-RN lá em Natal e o gol da vitória contra o Amazonas, na Arena da Amazônia, pela segunda rodada do quadrangular.

Essa frequência de momentos decisivos do atacante na campanha é consequência da regularidade do jogador. Mário Sérgio foi quem mais disputou jogos no Paysandu em 2023, com 43 disputados e apenas 4 jogos o jogador ficou de fora de uma partida do time. Disponibilidade também foi uma marca do artilheiro bicolor na temporada de 2023.

Regularidade e disponibilidade permitiu a Mário Sérgio figurar entre os maiores artilheiros do Brasil em 2023 em boa parte da temporada. Atualmente está em 9º no ranking geral de artilheiros, atrás de nomes consagrados da Série A como Germán Cano (Fluminense-RJ), Pedro (Flamengo-RJ), Tiquinho Soares (Botafogo-RJ) e Hulk (Atlético-MG).

É a primeira vez, desde 2018, que o artilheiro do Paysandu no ano chega a 20 gols marcados. Mário Sérgio era o artilheiro que os bicolores precisavam para conseguir o acesso para a Série B. Foi decisivo, marcou os gols que o time precisava e sempre a disposição para os quase 50 jogos da temporada do clube.