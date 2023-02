Márcio Fernandes faz três alterações no Paysandu para partida contra Real Ariquemes, pela Copa Verde

O Paysandu mandará à campo uma equipe com algumas alterações para enfrentar o Real Ariquemes-RO, pela segunda fase da Copa Verde 2023. O técnico Márcio Fernandes efetuou três mudanças em relação à equipe que enfrentou o Tapajós na última semana, pelo Parazão.

As alterações ocorrem uma em cada setor do campo: defesa, meio e ataque. Lá atrás, Eltinho, recuperado de lesão, ganha a vaga de Juan Tavares. Já na organização, João Pedro fará a meiúca, na vaga do lesionado Fernando Gabriel. Na frente, quem terá oportunidade de começar jogando é Stéfano Pinho.

Paysandu e Real Ariquemes-RO se enfrentam a partir das 20h, no estádio da Curuzu, em Belém. Quem vencer o duelo de logo mais estará na próxima fase da Copa Verde. Em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.