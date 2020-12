Lateral do Paysandu comemora primeiro gol marcado e foca no clássico Re-Pa

O lateral-direito do Paysandu Tony marcou seu primeiro gol com a camisa bicolor na primeira rodada do quadrangular final da Série C, contra o Ypiranga-RS na vitória por 2 a 1. Tony está no clube desde o final do mês de abril de 2019. São 53 partidas em mais de um e meio no estádio da Curuzu. O atleta comentou sobre seus números e seu primeiro gol.

“Vinha buscando muito esse gol, mas não vinha fazendo. Tive algumas oportunidades nos jogos anteriores. Mas agora, com esse [gol] dá uma motivação a mais, dá uma confiança a mais também. Espero que as próximas oportunidades se concretizem em gol’, afirmou.

A segunda partida do Paysandu será contra o maior rival, o Remo, neste domingo (20), às 18h, no estádio do Mangueirão. Este será o seu nono clássico, suficiente para conhecer o adversário e saber que a rivalidade é um campeonato à parte.

“A gente vem estudando um bom tempo já, independente do jogo que a gente faz. O grupo possui um analista que vem com os vídeos individuas e coletivos. Sabemos da qualidade do nosso adversário, esperamos que a gente possa estar bem concentrado, fazer um bom jogo e sabemos os pontos fortes e fracos do nosso adversário”, comentou Tony.

A equipe bicolor sofreu apenas dois gols em apenas nove partidas, isso pode ser explicado pela melhora do setor defensivo do Papão. Mas para o atleta esse feito se deve pela concentração de todo elenco.

“Isso é um ponto muito importante, não da defesa, não porque o Paulo [Ricardo] entrou ou porque a gente continuo ali. Isso foi porque o pessoal lá da frente começou a ter mais concentração, isso se chama coletividade. Coletivo todo marcando, se defendem muito bem, isso nos coloca nesta posição de nove jogos levar apenas dois gols”, finalizou.

O clássico de número 758 terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.