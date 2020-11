Jogo do Remo faz CBF modificar partida do Paysandu no Brasileiro de aspirante

O Paysandu enfrenta o Fortaleza-CE no próximo domingo (8), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de aspirantes. O jogo sofreu uma alteração promovida e protocolada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida entre Papão e Leão do Picí será realizada no estádio da Curuzu, saindo do Mangueirão, já que no mesmo dia o Remo enfrenta o Treze-PB, pela Série C do Brasileiro. A CBF não permite rodada dupla. O Papão é o único representante da Região Norte no Campeonato Brasileiro de aspirante (sub-23).