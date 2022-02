Jogo atrasado! Independente e Paysandu fazem duelo pela 3ª rodada do Parazão

Logo mais, a partir das 19h30, Paysandu e Independente fazem o jogo complementar da 3ª rodada, no estádio Rosenão, em Parauapebas. A partida foi adiada no último dia 5, por conta das más condições do gramado do Navegantão, em Tucuruí. O Papão já está classificado e por conta disso entra em campo desfalcado, já o Galo Elétrico luta por uma vaga no quadrangular decisivo do Campeonato Paraense.

Em campo, os donos da casa querem a vitória para sonhar com a classificação que se desenha próxima. Apesar de não estar na faixa dos classificados, o Independente tem 11 pontos, dois a menos que os líderes Caeté e Remo, que terão seus respectivos desafios no sábado. Uma vitória somada à derrota de um deles pode levar o time à próxima fase da competição.

Até lá, o técnico Emerson Almeida deve escalar a onzena com força total, incluindo o atacante Raílson, artilheiro do time no Parazão, com três gols. Foi dele o gol que sacramentou a vitória sobre a Tuna Luso, na rodada anterior. Após o confronto com o Papão, o Independente encerra a fase de grupos contra o Bragantino, no próximo sábado, no estádio Diogão, e, Bragança.

Para driblar a pretensão adversária, o Paysandu leva a campo um time composto basicamente por jogadores reservas. Apenas três titulares foram relacionados, entre eles o zagueiro Marcão, o volante Mikael e o atacante Robinho. A novidade do time pode estar na estreia do goleiro Thiago Coelho, no lugar de Elias Curzel.

Marcio Fernandes optou pelo time reserva devido a sequência de jogos exaustiva, além da lesão do volante Christian e do meia Ricardinho. Já o zagueiro Kerve e os meias José Aldo e Victor Diz estão fora por suspensão. O próximo e último jogo do Paysandu acontece no sábado, a partir das 15h30, no estádio Modelão, contra o Castanhal.

Confira a ficha técnica:

Local: estádio Rosenão

Hora: 19h30

Árbitro: Inácio José de Almeida Pedro

Assistentes: Jhonatan Leone Lopes e Antônio Alves Teixeira Filho

Independente: Ghauter; José, André, Martony, Felipe; Fernando, Joadson Bola, Alef, Raílson; Romarinho e Henrique Santos

Técnico: Emerson Almeida

Paysandu: Thiago Coelho; Polegar, Marcão, Lucas, Patrick Brey; Yure, Mikael, Kawan, Danrlei; Henan, e Robinho.

Técnico: Marcio Fernandes