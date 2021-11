VÍDEO: Ídolo, Robgol se diz aberto a trabalhar no Paysandu, mas afirma: 'Não temos esse espaço'

O programa Último Lance desta segunda-feira (1°), que contou com a reestreia da jornalista Syanne Neno no Grupo Liberal, recebeu o ídolo bicolor Robgol. Questionado sobre um possível regresso ao clube da Curuzu, para trabalhar na diretoria ou até mesmo como parte da comissão técnica, o ex-atacante se disse aberto. Porém, nunca houve um convite da atual direção para ele, nem para outros ídolos do Paysandu:

"A gente está sempre à disposição do clube. Eu, Vandick, Zé Augusto, Tinho, Vanderson que mora aqui. Todos estão preocupados, principalmente agora na situação que o clube se encontra. A gente vê que existe uma certa dificuldade. Vai fazer quatro anos que o time está na Série C. Mas também precisa que a diretoria chegue, nos convide. Que dê espaço. Nós não temos esse espaço todo de fazer parte da diretoria, a convite deles", afirmou o ídolo bicolor.

Assista ao programa completo:

