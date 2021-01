Ídolo do Paysandu manda recado para artilheiro bicolor: 'Vou estar na torcida'

Ás vésperas do jogo decisivo entre Paysandu e Ypiranga, o ídolo bicolor, Sandro Goiano, decidiu continuar a "campanha" de incentivo aos jogadores para o acesso à Série B. Agora, o ex-jogador mandou uma mensagem para o atacante e artilheiro bicolor, Nicolas. A conversa foi publicada por Sandro Goiano na rede social.

Na troca de mensagens, Sandro diz que vai estar na torcida e pede que Nicolas jogue pela família e pela torcida. Nicolas responde falando que receber uma mensagem de Sandro Goiano é um peso grande e que o time está acreditando no acesso.

Confira:

Sandro Goiano mandou mensagem de incentivo para Nicolas (Reprodução/ Instagram)

LEIA MAIS:

Ídolo do Paysandu é questionado pelo filho e responde: 'Um dia irá entender esse amor'

VÍDEO: Ídolo do Paysandu relembra vitória sobre o Boca e oferece apoio antes de decisão: 'Eu confio'

O Paysandu enfrenta o Ypiranga às 17 horas desde sábado, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), precisando de uma vitória para conquistar o acesso sem depender do resultado entre Remo x Londrina-PR, que jogam em Belém. As partidas válidas pela última rodada do quadrangular final da Série C serão transmitidas lance a lance em OLiberal.com.