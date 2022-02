Goleiro do Paysandu valoriza lado positivo de jogo adiado: 'Tempo maior para trabalhar'

Após muita polêmica em torno, o jogo entre Independente e Paysandu foi adiado, por causa das condições do gramado do Estádio Navegantão. Apesar disso, para o goleiro bicolor Elias, titular na ausência do lesionado Thiago Coelho, prefere olhar o lado positivo: o maior tempo de preparação para a próxima partida.

"O planejamento segue o mesmo. É intensidade nos treinos, corrigir algumas coisas que precisavam ser corrigidas. Ajustar algumas situações. Temos um tempo maior para trabalhar até o próximo jogo. Mas é se manter focado, independente de ter rodada ou não. Manter o foco total visando sempre o próximo jogo", afirmou Elias.

Com o adiamento da partida contra o Independente, o Paysandu volta a campo somente na próxima quarta-feira (9), às 20h, contra o Caeté. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Acompanhe a transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.