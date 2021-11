Goleiro do Paysandu revela quando contrato acaba e declara sobre ter pedido para sair: 'Mentira'

O goleiro do Paysandu Victor Souza foi um dos destaques do clube na classificação para a semifinal da Copa Verde, na vitória por 3 a 1 sobre o Castanhal. Após a partida, em entrevista à TV Cultura, Victor revelou que tem contrato até o fim de 2022 e desmentiu que tenha pedido para sair do clube, após as ameaças sofridas pela queda na Série C:

"Eu tenho contrato até o final do ano que vem. Por onde passei, honrei até o final. Saiu nas redes sociais que pedi para ir embora, que a diretoria não deixou. Mentira. Em nenhum momento deixei de ir no clube. Está nas mãos de Deus, talvez a diretoria quer fazer alguma mudança, está nas mãos deles", disse o goleiro bicolor.

Sobre quem foi o principal destaque na partida:

"Acho que foi o grupo. Independente do resultado, da minha atuação e do Danrlei, todos fizeram um bom jogo. É muito difícil jogar aqui. É a força do grupo, vamos em busca dessa Copa Verde. Não tivemos o resultado que queríamos na Série C, mas sei que Deus tem o melhor para a gente. Vamos ter dignidade até o final dos nossos contratos".

O que significa a Copa Verde para o grupo:

"Dignidade, né?! A gente foi muito metralhados e com razão. Torcedor tem que cobrar, a gente sabe que poderíamos conquistar o acesso. Faltou um pouco de qualidade, muitas pessoas machucaram. Nunca íamos 100%, muitos se machucaram. Vim com o objetivo do acesso. Conquistamos o Parazão, tem a Copa Verde, quero sempre vencer. Mas o principal era o acesso".