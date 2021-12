Goleiro do Paysandu desabafa após fim de temporada melancólico: 'É muito triste'

Com a eliminação no Re-Pa pelas semifinais da Copa Verde, o Paysandu deu adeus à temporada 2021. Apesar do título paraense, o principal objetivo do clube - o acesso à Série B do Brasileirão - não foi conquistado e o capitão Victor Souza usou as redes sociais para lamentar. O goleiro escreveu sobre o fim melancólico da temporada bicolor:

Com contrato com o Paysandu até o final de 2022, o goleiro Victor Souza foi o titular ao longo de toda a temporada. Porém, o jogador foi questionado por parte da torcida alviceleste e chegou a ser ameaçado por torcedores, após a eliminação na Série C do Brasileiro. Como informado pela equipe de O Liberal, o Papão tenta a 'travessia' do goleiro do Remo Thiago Coelho.