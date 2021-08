Fonseca exalta jogadores do Paysandu na busca pelo empate, mas reclama de falha na bola parada

Foi na base da emoção. Após sair perdendo fora de casa por 2 a 0, o Paysandu conseguiu arrancar um empate sobre o Volta Redonda no último minuto da partida. O resultado positivo contou com um pode sorte, já que o goleiro do Voltaço falhou no lance do gol. Apesar disso, o treinador do Paysandu, Roberto Fonseca, avaliou como justo o resultado da partida, tendo em vista o desempenho bicolor no jogo.

"O empate da forma que aconteceu, tudo no segundo tempo, é de um time que busca o resultado. A gente não teria conseguido um empate se são fossem os jogadores. Queríamos os três pontos, mas o empate da grande forma que aconteceu nos dá um estímulo muito grande", disse Fonseca.

Apesar do treinador bicolor exaltar o comprometimento dos atletas, Fonseca "ficou na bronca" com a defesa bicolor nos lances de gol do Volta Redonda. Segundo ele, a equipe precisará treinar mais lances de bola parada para evitar gols dessa forma.

"Claro que vamos corrigir. Gol tomado é uma coisa que não admito. Melhoramos muito desde que chegamos, mas temos que corrigir. Quando a gente vê uma defesa adversária tendo esse aproveitamento, isso nos chama a atenção. Sabemos que houve um erro e vamos ajustar", disse o treinador.

A próxima partida do Paysandu pela Série C do Brasileirão será no sábado (28), às 19h, no estádio da Curuzu, contra o Floresta, pela 14ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja outros pontos da entrevista de Roberto Fonseca após o empate contra o Volta Redonda.

Vibração da equipe:

"É isso que a gente quer, passar entusiasmo e confiança ao time. Quem veste essa camisa não pode pensar diferente. Temos que estar vibrando e entregando o máximo para buscar resultados. Quando vibramos no banco, temos que passar essa postura aos atletas"

Dificuldades na transição:

"Tivemos esse problema na transição que poderia ter gerado gol para os adversários, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo, depois da entrada do Paulinho e do Ruy, tivemos um melhor passe e as transições melhoraram. Temos que dar moral para esses jogadores e passar confiança para os atletas".