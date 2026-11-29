Experiente, Rafael Santos define vinda ao Paysandu: 'Vontade de fazer história'

Provável dono da camisa 1, goleiro de 37 anos é um dos reforços do clube para 2027

Em 2027, um dos setores do Paysandu que vai passar por reformulação é o da defesa. No gol, Gabriel Mesquita e Jean Drosny deixaram o clube após o término da Série C do Campeonato Brasileiro, abrindo, assim, espaço para novidades.

E uma delas é o goleiro Rafael Santos. Aos 37 anos, ele chega com expectativa de assumir a titularidade e iniciar uma "nova era" no gol bicolor. Para ele, o objetivo no clube é bem simples: fazer história.

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"Um novo desafio, uma nova casa e uma vontade enorme de fazer história. Chego muito feliz e motivado. Sempre gostei de viver o futebol intensamente, de sentir a força da arquibancada e de defender uma camisa que carrega a paixão de tanta gente", destacou em entrevista ao site oficial do Paysandu.

As duas últimas temporadas de Rafael Santos foram defendendo a Chapecoense. No clube catarinense ele somou 29 partidas. Em termos de minutos em campo, a principal temporada dele foi em 2021. Na época, Rafael defendia o Confiança, onde esteve em 59 jogos.

Agora, a pouco mais de um mês de iniciar, de fato, a trajetória no Paysandu, o goleiro garante estar ciente da responsabilidade em vestir a camisa bicolor. Segundo ele, o torcedor pode esperar um atleta dedicado e com vontade de vencer com o clube.

"Sei da grandeza do Paysandu e da responsabilidade que é representar essa torcida. (Os torcedores) Podem esperar de mim muita entrega, dedicação, respeito e vontade de vencer. Que Deus abençoe esse novo ciclo e que, juntos, possamos viver grandes momentos", finalizou.